Alberto Cormillot cumplió 88 años y su esposa le dedicó un emotivo mensaje

Alberto Cormillot celebró este lunes 31 de agosto sus 88 años rodeado de su familia y manteniendo su habitual rutina de trabajo. En medio de los saludos que recibió por su cumpleaños, Estefanía Pasquini, su esposa, le dedicó unas emotivas palabras en las redes sociales.

La nutricionista aprovechó la fecha para expresar públicamente lo que significa Cormillot en su vida y destacar especialmente la familia que lograron construir junto a Emilio, el hijo que tienen en común.

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida, a mi compañero, al papá de nuestro hijo”, comenzó Pasquini en la publicación. Además, definió al reconocido médico como una de las personas más buenas y nobles que tuvo la oportunidad de conocer.

En otro tramo del mensaje, Estefanía recordó cómo la llegada de Cormillot transformó su vida y destacó el amor, la tranquilidad y la compañía que encontró a su lado.

También hizo especial hincapié en su faceta como padre. Para Pasquini, observar el vínculo que mantiene con Emilio hizo crecer todavía más la admiración y el amor que siente por su marido.

El particular deseo de Estefanía Pasquini para Alberto Cormillot

Uno de los fragmentos que más llamó la atención llegó cuando la nutricionista expresó qué espera para este nuevo año en la vida de su esposo.

“Deseo de todo corazón que este nuevo año te devuelva, multiplicado, cada poquito de amor que vos das”, escribió.

Pasquini también manifestó su deseo de que Cormillot pueda continuar cumpliendo sueños, rodeado de su familia y recibiendo el mismo cariño que, según expresó, entrega diariamente a quienes forman parte de su vida.

La historia de amor entre ambos comenzó años atrás, cuando Estefanía era estudiante y Cormillot se desempeñaba como director de la carrera de Nutrición. Con el paso del tiempo, la relación se transformó y la pareja decidió casarse en 2019.

Dos años después nació Emilio y comenzó una nueva etapa familiar para ambos. Desde entonces, Pasquini suele compartir en sus redes distintos momentos que muestran la relación entre el médico y su hijo.

A los 88 años, Cormillot continúa activo profesionalmente y celebró un nuevo cumpleaños acompañado por quienes forman parte de su vida cotidiana. Entre los numerosos saludos, las palabras de su esposa terminaron convirtiéndose en una de las dedicatorias más especiales de la jornada.