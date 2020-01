Alberto Fernández arriba a Italia: mañana se verá con el Papa, Mattarella y Conte

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente Alberto Fernández llegará este mediodía a la ciudad de Roma para dar inicio a la gira europea que tiene como primera actividad oficial al encuentro con el papa Francisco en El Vaticano, previsto para mañana a las 6.30 (hora de la Argentina), y, luego, reuniones en la capital italiana con el presidente Sergio Mattarella y el primer ministro, Giuseppe Conte.



En tanto, el sábado durante la mañana mantendrá un encuentro con el director general de la Oficina de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), el chino Qu Dongyu, según informaron fuentes oficiales.



De acuerdo con lo previsto, el presidente Alberto Fernández arribará hoy a las 16 (hora local), el mediodía de la Argentina, al aeropuerto internacional de Roma, luego de haber partido anoche desde el aeropuerto internacional de Ezeiza a bordo de un vuelo de línea de Aerolíneas Argentinas.



El mandatario viaja acompañado por la primera dama Fabiola Yáñez; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Béliz; la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo; el canciller Felipe Solá; el secretario de Culto, Guillermo Olivieri; y el de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi.



Tras pasar la noche de hoy en la residencia de la embajada argentina, en el tercer piso de Via della Concliazione 10, mañana será recibido a las 10.30 hora de Italia (6.30 hora argentina) por el pontífice en la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano, en el segundo piso del edificio que alberga a la estructura de la secretaría de Estado de la Santa Sede.



En tanto, por la tarde de mañana, a las 17 de Roma (13 de la Argentina), Alberto Fernández se reunirá con su par italiano, Sergio Mattarella, un jurista de 78 años y en su cargo desde 2015, hermano del fiscal Piersanti Mattarella, asesinado por un sicario de la mafia siciliana en 1980 y convertido en un símbolo europeo de la lucha contra el crimen organizado.



El encuentro se desarrollará en el Palacio Quirinale que, construido en 1573 como residencia de verano para el papado, se convirtió en la residencia real italiana tras la unificación de Italia, y, desde 1947, funciona como residencia para el presidente de la República.



Una hora antes (a las 12 de mañana, hora de la Argentina), Alberto Fernández tiene previsto reunirse con Giuseppe Conte, abogado y profesor de derecho de 55 años, quien está a cargo del gobierno italiano desde junio de 2018.



La particularidad es que, hasta agosto de 2019, Conte estuvo a la cabeza de una coalición entre la Liga de Matteo Salvini y el Movimiento Cinco Estrellas, y, días después, quedó ratificado para el denominado "Conte bis", sostenido esta vez por el Cinco Estrellas y el Partido Democrático.



La reunión de Fernández y Conte se dará en el Palacio Chigi, un edificio de 1578 que desde 1961 funciona como sede de la Presidencia del Consejo de Ministros italiano, en pleno centro romano, a metros de las Plazas España, del Popolo y Venezia.



El sábado, Fernández estará cara a cara con Qu Dongyu, quien se convirtió en junio pasado en el primer chino en ser designado al frente de la Oficina de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), considerada la hermana mayor de las tres instituciones sobre el tema con sede en Roma y que completan el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).



Qu Dongyu, ex viceministro de Asuntos Rurales y de Agricultura de su país, visitó en noviembre pasado al Papa y durante la audiencia privada que tuvieron se comprometió a hacer su trabajo "lo mejor posible". "Me comprometeré y me sacrificaré por los pobres y para sacarlos de la pobreza", agregó el funcionario a Jorge Bergoglio en aquella ocasión.



En tanto, hoy mismo, apenas llegue a Roma, el mandatario tendrá también una reunión con el director del PMA, el estadounidense David Beasly.



Otra personalidad con la que Fernández estará cara a cara es el cardenal italiano Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, a quien verá en el Palacio Apostólico de la Santa Sede apenas termine el encuentro de mañana con Jorge Bergoglio.



Parolin, quien fue cuatro años Nuncio Apostólico en Venezuela (2009-2013), es uno de los impulsores del acercamiento del Vaticano a China que culminó con la firma del acuerdo para la designación conjunta de obispos de septiembre de 2018.



Además, el purpurado italiano integra el grupo conocido como C6, que asesora al Papa en la elaboración de la nueva Constitución Apostólica, "Prediquen el Evangelio", que será promulgada en junio próximo.