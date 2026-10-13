El expresidente Alberto Fernández volvió a cuestionar a Cristina Fernández de Kirchner y defendió las decisiones económicas que tomó durante su mandato, especialmente la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En una entrevista con el podcast Sistema Joaco Santos, sostuvo que seguir los planteos de su entonces vicepresidenta podría haber desencadenado una crisis económica de mayor magnitud.

“Si le hubiera hecho caso a lo que planteaban con el Fondo Monetario, tal vez hubiera estallado la economía y la Argentina en mil pedazos”, afirmó el exmandatario, al recordar las tensiones políticas que atravesaron la gestión del Frente de Todos entre 2019 y 2023.

Fernández aclaró que se trataba de una hipótesis sobre un escenario que no ocurrió. Sin embargo, insistió en que no alcanzar un acuerdo con el organismo internacional habría dejado al país en una situación financiera delicada.

“Si cada uno hubiera entendido su rol, hubiera sido más fácil”

Durante la conversación, el exjefe de Estado también se refirió a la relación de poder con Cristina Kirchner y a las críticas que recibió por no seguir las posiciones de la entonces vicepresidenta.

“Era una vicepresidenta con un peso muy importante, sin duda. Pero también se encontró con un presidente que no compartía toda su mirada”, señaló.

En esa línea, consideró que la convivencia política habría sido más sencilla si ambos hubieran comprendido sus respectivas responsabilidades. “Si cada uno hubiera entendido el rol que tenía, hubiera sido más fácil”, expresó.

Además, cuestionó las presiones de dirigentes del espacio oficialista para que respondiera a las decisiones de Cristina Kirchner. “El solo hecho de que te pidan que obedezcas a la vicepresidenta, hay algo que está mal”, sostuvo.

La defensa del acuerdo con el FMI

Fernández explicó que uno de los principales puntos de conflicto fue la negociación con el Fondo. Según su argumento, no pagar los vencimientos habría llevado a la Argentina a entrar en default con el organismo y a quedar expuesta en el sistema financiero internacional.

En ese contexto, recordó que el país debía afrontar compromisos por unos 19.000 millones de dólares y defendió la decisión de alcanzar un entendimiento para evitar ese escenario.

También evocó la estrategia del expresidente Néstor Kirchner, quien canceló la deuda con el FMI durante su mandato. Para Fernández, aquella decisión respondió a una lógica de reducir los condicionamientos del organismo, pero eso no significaba que su gobierno pudiera desconocer los compromisos heredados.

Las declaraciones volvieron a poner en primer plano las diferencias entre Fernández y Cristina Kirchner, una interna que marcó buena parte de la gestión del Frente de Todos y que el expresidente volvió a abordar públicamente.