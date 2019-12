Alberto Fernández inauguró en Catamarca un parque con el nombre de Raúl Alfonsín

El presidente electo, Alberto Fernández, convocó esta noche a los distintos sectores políticos, económicos, sociales y religiosos a trabajar juntos para “poner fin a la pobreza”, tras encabezar la inauguración en Catamarca del Parque Urbano “Raúl Ricardo Alfonsín” acompañado por la gobernadora saliente, Lucía Corpacci, el gobernador electo, Raúl Jalil; y el vicegobernador Rubén Dusso, entre otros dirigentes.



“Hay que abrir las fronteras y los espacios para que todos pensemos juntos cómo poner fin a la pobreza y a la miseria”, afirmó Fernández en la capital catamarqueña, informó un comunicado de su equipo de prensa.



El parque, que tiene una superficie de 35.000 metros cuadrados, reúne una pista de skatepark, cancha para vóley y básquet, cancha de Futbol 5 de césped sintético con cerramiento perimetral, dos canchas de bochas con cerramiento perimetral, tres áreas de juegos para niños y zonas de ejercitadores deportivos.



Ricardo Alfonsín -hijo del ex presidente radical-, quien no pudo asistir a la inauguración, agradeció en una carta por la imposición del nombre de su padre al Parque Urbano.



El ex diputado nacional agradeció "el reconocimiento al Presidente Raúl Alfonsín" y manifestó: "soy absolutamente consciente de que estos reconocimientos, en el fondo, son reconocimientos a la inmensa mayoría de las y los argentinos, y a sus fuerzas políticas y sociales".



Durante su visita a esta provincia Alberto Fernández, visitó los municipios de Las Juntas y El Rodeo, en el interior de Catamarca, durante una recorrida que compartió con Corpacci y Jalil.



Fernández también compartió un almuerzo con varios dirigentes catamarqueños y durante la sobremesa de este encuentro tocó la guitarra y cantó algunas canciones junto con los comensales, como se aprecia en un video difundido por su equipo de prensa.



Más temprano, en declaraciones radiales formuladas desde esa provincia, el futuro jefe de Estado afirmó que los integrantes del gabinete tienen "ganas de salir a comerse la cancha".



Además, Fernández anunció que se prorrogará el debate del Presupuesto hasta marzo o abril, y dijo que "ciertos" medios lo quieren "hacer pelear" con sus colaboradores y con la vicepresidenta electa Cristina Kirchner.



El presidente electo reveló que pidió "prudencia" a los integrantes de su gabinete ante la prensa, destacó especialmente las "cualidades" de Martín Guzmán -que estará al frente del ministerio de Economía-, de las que sostuvo "nadie puede dudar" y agregó que "participa de mi idea de no seguir pagando deuda ahogando a los argentinos".