Alberto Fernández le pidió a la ciudadanía que haga respetar el acuerdo de Precios Cuidados

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente Alberto Fernández pidió hoy a la ciudadanía que informe "quiénes aumentan los precios y rompen los acuerdos" del programa Precios Cuidados y reiteró que el objetivo del Gobierno es "preservar el bolsillo de los que trabajan y viven del salario".



Así lo hizo el mandatario al replicar en su cuenta de Twitter un mensaje de la Casa Rosada que difundió la nueva aplicación para teléfonos celulares creada para tener a mano la lista de productos que entran en Precios Cuidados y que permite "ver comercios adheridos al programa" y también "informar irregularidades".



"Vencer la inflación necesita de vos", sostuvo Fernández, un día después de que el INDEC informase que el costo de vida acumuló un 53,8% en 2019, cifra que convierte a ese índice en el más alta de los últimos 28 años.



En esa línea, el Presidente pidió que, a través de la app, los consumidores informen "quiénes aumentan los precios y rompen los acuerdos".



"Renovamos el programa Precios Cuidados con nuevos productos y primeras marcas", escribió Fernández y agregó: "Estamos para cuidarte. Queremos preservar el bolsillo de los que trabajan y viven del salario".



"Vencer a la inflación necesita de vos. Contanos quienes aumentan los precios y rompen los acuerdos", subrayó el jefe de Estado.



Por su parte, la jefa del Consejo Federal de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, defendió hoy la política de Precios Cuidados a través de su cuenta de Twitter, al sostener que el "300% de inflación acumulada en los últimos cuatro años" se debió que no hubo "una política de control de precios".



"Durante cuatro años no hubo una política de control de precios; solo marketing", añadió la funcionaria y remarcó que "fueron los sectores más vulnerables quienes sufrieron la ausencia del Estado".



Esos sectores "destinaron la mayor parte de sus ingresos a la compra de alimentos", sostuvo Tolosa Paz, quien en otro tuit mencionó que el país "ha sufrido más de 300% de inflación acumulada en los últimos cuatro años".



Las declaraciones del Presidente y de Tolosa Paz demuestran la intención del gobierno de realizar una acción de fiscalización para que se respeten los valores indicados en las listas del programa de Precios Ciudadados.



El martes, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezó una reunión en la Casa Rosada con intendentes del conurbano bonaerense enrolados en el Frente de Todos, con el objeto de coordinar junto con todos los niveles gubernamentales la aplicación de Precios Cuidados en sus municipios.



Cafiero destacó durante el encuentro, realizado en el Salón de los Científicos, la importancia de “la experiencia” que tienen los jefe comunales y señaló que el gobierno nacional buscará “trabajar con los inspectores que tiene la provincia, y con los intendentes”.



Consideró que “la tecnología es clave” para el monitoreo del programa, al identificar como “una herramienta fundamental la aplicación para celulares de Precios Cuidados, que se hizo en tiempo récord pero que funciona muy bien”.



En ese sentido, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, anunció que los jefes comunales participarán de las tareas de supervisión del programa Precios Cuidados "no sólo desde el Estado local", sino también con las "fuerzas vivas" de la sociedad.