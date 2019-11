Alberto Fernández llegó a México, donde el lunes se reunirá con el presidente López Obrador

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El presidente electo Alberto Fernández llegó hoy a la ciudad de México, donde el lunes tiene previsto reunirse con el jefe de Estado de ese país, Andrés Manuel López Obrador, en su primer viaje al exterior desde que ganó las elecciones nacionales.



Fernández arribó esta mañana a ese país acompañado por el diputado Felipe Solá, Santiago Cafiero y su pareja, Fabiola Yañez, quienes fueron recibidos en el aeropuerto por el embajador de la Argentina en México, Ezequiel Sabor, y el secretario de Asuntos Latinoamericanos de la cancillería mexicana, Maximiliano Reyes Zúñiga.



Una semana antes de las elecciones, Fernández y Reyes Zúñiga mantuvieron un encuentro en Buenos Aires, en el que se diseñó la visita y hablaron sobre la necesidad de establecer un vínculo maduro entre ambos países.



"Bienvenido a México presidente Alberto Fernández", publicó esta mañana Reyes Zúñiga en su cuenta oficial de la red social Twitter, que acompañó con fotos en la que se los ve posando sonrientes con una camiseta argentina de fútbol y una pelota.



"Una nueva alianza progresista nace" escribió, por su parte, en la misma red social Efraín Guadarrama, director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la cancillería mexicana.



En la agenda prevista en México figura un encuentro el lunes con el presidente López Obrador; una clase magistral en la Universidad Nacional Autónoma de México, y una cena con cinco grupos de empresarios, entre ellos, el que responde a Carlos Slim.



López Obrador fue uno de los mandatarios que felicitó a Fernández por el triunfo en las urnas hace una semana.



"El Gobierno de México felicita a Alberto Fernández por su triunfo en las elecciones presidenciales de Argentina y reitera su plena disposición para renovar los lazos de amistad y cooperación que históricamente nos unen", expresó el gobierno de México cuando se conocieron los resultados.



En respuesta, el mandatario electo manifestó -a través de su cuenta de Twitter- que con López Obrador trabajará "codo a codo para mejorar nuestros lazos y para fortalecer la relación de América Latina con el mundo".



El ex jefe de Gabinete adelantó durante la campaña que busca rearmar la integración regional y anhela apuntalar un armado progresista similar a la Unasur, por lo que volverá a encontrarse con el Grupo de Puebla, en un segundo encuentro luego de su regreso de México, indicaron fuentes cercanas a Fernández.



El coordinador de los equipos técnicos de Alberto Fernández, Nicolás Trotta, por su parte, afirmó que Argentina y México "pueden liderar una nueva etapa que se abre en Latinoamérica" y profundizar el proceso de integración de los países que integran la región.



El asesor pidió darle tiempo a la relación del presidente electo con el jefe de Estado de Brasil, Jair Bolsonaro, quien adelantó que no vendrá a la asunción de Fernández, prevista para el 10 de diciembre.



"Que la primera salida de Alberto Fernández como presidente electo sea a México es un mensaje muy importante, no sólo por la trascendencia que tiene México como segunda economía más importante de Latinoamérica, sino también porque Andrés López Obrador es una referencia de lo que consideramos debe ser un proceso de profundización de integración latinoamericana", dijo Trotta en diálogo con FM Millenium.



En referencia al vínculo con Brasil, Trotta sostuvo que la relación entre ambos países está por arriba de sus circunstanciales presidentes".



"La suerte de Argentina y Brasil está entrelazada y cualquier equivocación repercutirá en nuestras economías y la posibilidad de recuperación", remarcó.