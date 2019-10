Alberto Fernández parte el sábado a México en su primer viaje como presidente electo

El presidente electo Alberto Fernández viajará el sábado a México para reunirse el próximo lunes con el mandatario de ese país, Andrés Manuel López Obrador, en su primer viaje internacional tras consagrarse en las elecciones del último domingo, con una agenda centrada en la política regional, la situación de Venezuela y la segunda reunión del Grupo de Puebla.



Acompañado del diputado nacional Felipe Solá y uno de los principales asesores de Fernández, Santiago Cafiero, el mandatario electo cumplirá con la visita postergada durante su campaña, ya que estaba planificado un encuentro con López Obrador luego de su gira por España el pasado mes de septiembre.



La reunión entre ambos dirigentes latinoamericanos cobra mayor relevancia porque, tanto López Obrador como Fernández, coinciden en su visión sobre el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, que se diferencia del Grupo de Lima, que impulsan los presidentes Sebastián Piñera (Chile), Jair Bolsonaro (Brasil) y Mauricio Macri (Argentina).



El presidente mexicano y el mandatario electo argentino han sostenido en varios discursos que existe una situación política conflictiva en Venezuela que “deben resolver los propios venezolanos”, y ambos, junto con Uruguay, se niegan a intervenir en la política interna de ese país, lo que contradice a la posición adoptada por el Grupo de Lima y los Estados Unidos.



Otro de los puntos que debatirá, según adelantaron fuentes allegadas a Fernández, son los pasos a seguir en la consolidación del Grupo de Puebla, un nuevo sector continental que buscaría acercarse a los ideales de la Unasur, creada por los ex presidentes Hugo Chávez (Venezuela), Luiz Inacio ‘Lula’ da Silva (Brasil) y Néstor Kirchner (Argentina).



El ex jefe de Gabinete kirchnerista, quien fue invitado personalmente por el mandatario mexicano poco antes de las elecciones del domingo pasado, también mantendrá encuentros con empresarios locales y con intelectuales, aunque la agenda definitiva todavía no se conoce.



El próximo viernes 8 será la segunda reunión del Grupo de Puebla, que se realizará en Buenos Aires, donde se darán cita líderes de Latinoamérica con el fin de avanzar en una integración regional.