Alberto Fernández, sobre la reestructuración de deuda: "La oferta sigue abierta hasta el 11 de mayo"

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que "la posibilidad de extender la oferta continúa vigente hasta el lunes 11 de mayo" y aclaró que "cuando este plazo venza definiremos los pasos a seguir", en el marco de la negociación de la deuda con los acreedores privados.

Así lo afirmó a través de su cuenta de Twitter, luego de mantener un encuentro en la residencia de Olivos con el ministro de Economía, Martín Guzmán , donde repasaron "el avance de la reestructuración de la deuda " y ratificaron que se continuará "dialogando de buena fe con los acreedores con el objetivo de alcanzar un acuerdo sostenible".

Esta mañana repasamos con @Martin_M_Guzman el avance de la reestructuración de la deuda.

Continuamos diálogando de buena fe con los acreedores con el objetivo de alcanzar un acuerdo sostenible. pic.twitter.com/xMcmlgaOAs — Alberto Fernández (@alferdez) May 9, 2020

La posibilidad de extender la oferta continúa vigente hasta el lunes 11 de mayo. Cuando este plazo venza definiremos los pasos a seguir.

Como siempre nuestro objetivo es asumir compromisos que podamos cumplir. #DeudaSostenible #FuturoSostenible — Alberto Fernández (@alferdez) May 9, 2020

Ayer, se cerró la negociación por el canje de la deuda local en moneda extranjera y la adhesión de los acreedores fue muy baja. Según pudo saber El Cronista, en boca de fuentes que analizan la negociación de la oferta, la adhesión anduvo entre el 15 y 20%, cuando se esperaba que llegaran al 75% para obligar al resto de los bonistas a aceptar y a refinanciar.

La palabra de Alberto

Hoy más temprano, Alberto Fernández hizo fuertes declaraciones públicas sobre el tema de deuda y el empresariado. Aclaró que está al tanto de los problemas económicos que está generando la pandemia pero que hay que cuidar las vidas. Dijo que los empresarios están siendo "ingratos".

"Todos sabemos que la economía del mundo se ha paralizado. Es una economía dada vuelta, donde vos miras los porcentajes de deuda europeos e impacto. Aumentó casi 30 puntos su deuda externa. Italia, España, Grecia todas con deudas superiores al 110% de su PBI y eso ¿por qué no lo iba a pasar a la Argentina?".

"Afuera no esta la panacea, es un mundo paralizado. Ayer dije que a los que le toque salir presten atención porque salen a otro mundo que exige cosas nuevas a las que no estamos acostumbrados, no dar la mano, no saludar, eso es producto también de que los consumidores salieron del mundo capitalista y las economías están cayendo", dijo el presidente.

Sobre la asistencia financiera del Estado a los sectores informales, afirmó: "Nos dimos cuenta que a pesar de subir la asignación por hijo, del pago del salario que suplanta los planes, nos dimos cuenta que había 10 millones de argentinos que no recibían nada y ahí vimos que eran 10 millones de argentinos que el Estado no registraba. Se ven casos de sectores pobres, en situación cercana a la indigencia y a esa gente lo último que le preocupa es registrarse en la AFIP". Luego comentó el caso, risueñamente, de una persona que quería un subsidio pero "era alguien que vivía de rentas, que no tenía registrado sus inmuebles porque no quería pagar impuestos".

Sobre el rol de las entidades financiera en la crisis desatada por la pandemia, Fernández también se mostró crítico y remarzó los instrumentos de crédito que lanzó el Estado. En particular, se refirió al pago de sueldos a privados (que serían 2 millones de trabajadores), a los crédito a Pyme (que serían más de 100.000) pero Fernández ve que "aún falta, hay 600.000 Pymes en el país. Las otras 500.000 les cuesta, porque los bancos les ponen muchos reparos".

El "esfuerzo" del BCRA

Fernández defendió la gestión del BCRA, afirmando que se está haciendo un "esfuerzo" para que se acceda más rápido y más fácil a créditos y a una tasa menor. Según el presidente, muchos bancos están usando su liquidez el negocio especulativo del dólar. Por otra parte, anunció una línea de ofertas de inversión en títulos públicos del Estado en pesos.

"Nos fue muy bien con las Letes, tuvo una demanda 4 veces mayor. Queremos terminar con las Lebac y las Leliq porque es incomprensible que los bancos privados hagan negocio con el BCRA. Siento que estoy jugando varios partidos de ajedrez al mismo tiempo, de la pandemia a los bonos, de la educación a los jubilados", dijo Fernández. "Hay que cambiar muchas cosas en el sistema financiero argentino", concluyó Fernández.

Sobre el tema deuda, comentó que estaba "sorprendido" por los comunicados de AEA que reúne al "establishment" de Argentina, convocando a que Argentina no entre en default pero "sin hacer mención a la oferta argentina".

Un futuro con oportunidades para todas y todos requiere de una deuda sostenible.



Agradecemos a los acreedores que apoyaron nuestra propuesta. Hasta este lunes hay tiempo para extenderla. Continúa el diálogo en pos de un acuerdo que Argentina y sus acreedores puedan sostener. https://t.co/QSit8D4Vfs — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) May 9, 2020

Fernández dijo que "ve eso como una cuestión psicológica de los empresarios, como pagar la cuota del Jockey Club, como vamos a explicar si no pagamos que no somos socios", dijo en relación al tema deuda y aclaró que se refiere a que "así no tengan plata, su lógica es esa, hay que pagar igual".

El Presidente enfatizó que la oferta argentina se da en un marco de default global y la oferta del país evita el default. "Es una oferta que objetivamente, los acreedores no pierden, solo ganan menos. En un mundo que se dio vuelta. Son 2 puntos lo que se pierden, la quita es del 5%, si debía 100 pago 95. La tasa promedio del total de bonos con los intereses es de 7 puntos, pero lo bajamos a 2, pero se pierden 5 puntos de intereses. Pero nosotros pagamos y el mundo no paga, se ofrece que ganen menos no que pierdan. Ahí está la parte penosa del empresariado argentino, págame a cualquier precio pero no me dejes afuera del Jockey, pero no se puede pagar a cualquier precio", aclaró el Presidente.

Dijo que es un "problema de cultura, que es perversa de parte del empresariado argentino. Hay una dependencia intelectual con los centros del poder", dijo Fernández. "Los empresarios argentinos son ingratos con lo que nos toca pasar, no toman responsabilidad", y recordó que en durante el mega canje les "metieron de prepo bonos que era impagables y no abrieron la boca, bonos de 15 puntos de interés que poco tiempo después explotó en mil pedazos". Alberto disparó luego contra el FMI, dijo que le prestaron dinero al gobierno de Mauricio Macri "no para que el país crezca sino para sostener un gobierno". Según el, los empresarios "vieron eso e igual siguieron comprando bonos".