Alberto Rojo:"Hay que despertar la autoestima científica en los chicos"

El argentino Alberto Rojo, autor de "Borges y la física cuántica" consideró que para que los niños y adolescentes puedan apreciar el vínculo entre arte y ciencia "hay que despertar la autoestima científica en los chicos", cuestión que radica en "convencerlos de que pueden entender la ciencia".



-T: ¿Qué debe hacer la educación para que los chicos puedan vincular ciencia y arte?



-Alberto Rojo: Se necesita una reforma de la actitud educativa para integrar el arte con la ciencia, porque el arte es un vehículo facilitador de la enseñanza de la ciencia. Lo que hay que hacer es despertar la autoestima científica en los chicos: la convicción de que son capaces de entender más de que lo que el docente tiene que explicar.



La clave del éxito es el convencimiento de que podés hacer algo y, en este caso, hay que convencerlos de que pueden entender la ciencia, en una especie de amistad con el rigor, con la disciplina, que es algo que también tienen los artistas.



El arte no solo nutre el alma, es parte de la construcción de la economía, porque no solo avanza buscando la utilidad, sino buscando el sentido.



-T: ¿Cómo fue ese aprendizaje en su caso, que hizo una carrera científica?



-A.R: Fue un proceso gradual. Por un lado tuve la fortuna de tener padres muy estimulantes que me enseñaron arte desde muy chico y me hicieron pensar la física a través de experimentos relacionados con la pintura, algo que nunca abandoné.



Además, tuve muy buenos docentes: hice mis estudios en la educación pública desde el jardín de infantes, la universidad en Tucumán y el doctorado en el Balseiro, donde me pagaron por estudiar, lo cual es increíble a los ojos de un estadounidense, que tiene que pagar 70 mil dólares para recibir la misma educación que yo recibí con menos de 30 mil.