Alberto y Cristina cerraron la campaña en Mar del Plata

En un escenario montado en la tradicional rambla de la ciudad balnearia, ambos candidatos comparten el escenario con el postulante a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y Fernanda Raverta, que aspira a la intendencia de General Pueyrredón.

"Con Cristina vamos a poner de pie la Argentina. Hoy no es un día más para mí. Ni tampoco fue una experiencia más para alguien que abrazó la política desde los 14 años. Tengo grandes momentos guardados en mi memoria como el día que conocí a Néstor y el día que me reencontré con Cristina Kirchner", arrancó su discurso Alberto Fernández.

"Me dijo Néstor en 2002: seamos nosotros los que levantamos la bandera del mejor progresismo. Allá por el 2002 nos pusimos a convocar argentinos. Nos encontramos con muchos compañeros del peronismo y no peronistas, radicales, socialistas, y construimos una fuerza, que nos dio la victoria en 2003, en 2007 y volvió a ganar en 2011, y han pasado muchos años, pero que está más viva que nunca, está aquí, porque somos la esencia misma de lo que el pueblo argentino quiere. Así, un día vino Cristina y me dijo 'Alberto es tu turno'. Gracias Cristina. Somos la esencia misma de lo que el pueblo argentino quiere", aseguró Fernández.

Luego hizo un paralelismo con el gobierno actual: "Ellos representan los intereses de los bancos. Ellos entre los bancos y los jubilados, elegimos los jubilados. Entre los bancos y la educación pública, elegimos la educación pública".

"El domingo tenemos que dar vuelta una página oprobiosa que se comenzó a escribir el 10 de diciembre de 2015. Desde el primer día vamos a ocuparnos de sacar del lugar donde quedaron los 5 millones de pobres que deja Macri", remarcó Fernández.

Por su parte, Cristina comenzó su discurso destacando a Kicillof y Raverta por "defender al país" como diputados desde 2015. "No hay que silbar, ni insultar al que votar. De esa forma no se solucionan estas cosas en la democracia", dijo Cristina a los presentes tras recordar las leyes vetadas por Mauricio Macri durante su gobierno.

"Alberto Fernández fue el Jefe de Gabinete del proyecto político que le devolvió la dignidad al pueblo argentino en el 2003", dijo la expresidenta con la voz entrecortada, y recordó que fue Néstor Kirchner quien reestructuró la deuda externa y le pagó al Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Este no es un cierre de campaña donde vienen los candidatos a decir cualquier cosa para conseguir que los voten. Somos hombres y mujeres que creemos en el rol del Estado como el gran igualador de las diferencias", dijo.

"Hoy estamos cerrando un ciclo histórico, para que la Patria nunca más vuelva a caer en las manos del neoliberalismo. Nunca más estas políticas, nunca más", pidió Cristina entre sollozos y cerró al introducir a Alberto Fernández: "Con ustedes el próximo presidente de la Argentina".