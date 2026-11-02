Un fuerte conflicto laboral estalló en la calera Vicente Albors S.A. La empresa despidió a 14 trabajadores a través de una carta notarial, amparándose en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) para abonar solo el 50% de la indemnización por una supuesta crisis económica. La medida generó la alerta inmediata de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), que denuncia que los empleados nunca recibieron el telegrama formal de despido y que la patronal actuó a sus espaldas.

El delegado gremial de AOMA, Víctor Segovia, relató cómo se vivió la jornada del jueves en la planta. "Llegamos a la empresa a trabajar, ya estábamos terminando la hora de laburo, cuando va el encargado y nos informa que pasaran por nuestra oficina. La señora había mandado un escribano público haciéndole notificar que quedaban desvinculados de la empresa", detalló Segovia a DIARIO HUARPE. El dirigente fue categórico al señalar la irregularidad: "Prácticamente los muchachos ni uno firmó nada porque no les ha llegado un telegrama como corresponde. Habían pasado por arriba sobre el gremio que los representa a nuestros obreros, por AOMA".

La versión de la empresa

El sustento de la medida está en una carta notarial firmada por el presidente de la firma, Vicente Albors, y notificada por el escribano Lucas Agustín Mattar. En el documento, la empresa argumenta que la decisión se toma por "grave falta o disminución de trabajo" y "razones objetivas, como consecuencia de los efectos de la progresiva pérdida del equilibrio y rentabilidad".

La firma sostiene que desde 2024 los pedidos de cal cayeron abruptamente y que existe un desfasaje insostenible entre ingresos y egresos. "La mencionada situación de pérdida no puede sostenerse más, de lo contrario Albors se tornaría una empresa inviable", justifica el texto, que además menciona que la compañía se encuentra tramitando un Procedimiento Preventivo de Crisis (Expediente N° 208-003449-2026) ante la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia.

El punto más conflictivo es el encuadre legal. Al invocar el artículo 247 de la LCT, la empresa se ampara en la figura de la crisis para pagar la mitad de la indemnización que correspondería por un despido sin causa. "Esta caída sostenida de la actividad torna excesivamente onerosa la explotación de la empresa e imposible la continuidad del vínculo laboral", cierra la notificación.

Atrasos y futuros pasos

Según el relato del delegado, la empresa venía arrastrando problemas financieros que afectaban a los trabajadores. "Hace un mes y medio le hicimos una denuncia por el tema del pago que venía atrasándose con lo salarialmente", señaló Segovia, quien lleva 25 años en la firma. Además, apuntó directamente contra la conducción de la empresa: "Él nunca ha puesto la cara. Se ha puesto la cara la semana pasada que vino y dijo que la empresa estaba pasando por un mal momento".

Los 14 despedidos, junto con los delegados de la planta y de los hornos, ya iniciaron las consultas con los abogados del gremio. La estrategia será pelear por la legalidad de la medida y exigir la indemnización completa. "El martes vamos con todos los chicos, con los abogados, y tomaremos todo legalmente", concluyó Segovia.