Carlos Alcaraz volvió a demostrar su fortaleza en el US Open. El español derrotó a Tommy Paul, vigésimo preclasificado, por 6-4, 6-3 y 6-4 y avanzó a los cuartos de final del torneo.

El partido se disputó en el estadio Arthur Ashe y tuvo una duración de dos horas y 20 minutos. Alcaraz logró imponerse en sets corridos con una actuación sin fisuras.

El momento que cambió el partido

El primer set tuvo un momento decisivo cuando Paul sacaba 4-5 y dispuso de triple set point. Alcaraz consiguió recuperarse y terminó llevándose el parcial en su segunda oportunidad.

A partir de allí, el español tomó mayor confianza y se hizo más difícil para el estadounidense.

Con esta victoria, Alcaraz consiguió su séptimo triunfo frente a Paul y el sexto consecutivo. El historial reciente entre ambos incluye enfrentamientos en Cincinnati, Wimbledon, los Juegos Olímpicos, Roland Garros y el Australian Open.

En busca de otra corona

Alcaraz buscará conquistar nuevamente el US Open. El español disputó su primer torneo desde abril y, pese a esa inactividad, ya está entre los ocho mejores del certamen.

Su próximo rival saldrá del partido entre el estadounidense Ben Shelton, octavo preclasificado, y el griego Stefanos Tsitsipas, ubicado en el puesto 53 del ranking.

Con su triunfo ante Paul, Alcaraz alcanzó 15 cuartos de final en torneos de Grand Slam y seis de manera consecutiva. Además, cinco de esas apariciones fueron en Nueva York.