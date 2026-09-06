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Alcaraz derrotó a Tommy Paul y dio otro paso rumbo a otra corona en Nueva York
POR REDACCIÓN
Carlos Alcaraz volvió a demostrar su fortaleza en el US Open. El español derrotó a Tommy Paul, vigésimo preclasificado, por 6-4, 6-3 y 6-4 y avanzó a los cuartos de final del torneo.
El partido se disputó en el estadio Arthur Ashe y tuvo una duración de dos horas y 20 minutos. Alcaraz logró imponerse en sets corridos con una actuación sin fisuras.
El momento que cambió el partido
El primer set tuvo un momento decisivo cuando Paul sacaba 4-5 y dispuso de triple set point. Alcaraz consiguió recuperarse y terminó llevándose el parcial en su segunda oportunidad.
A partir de allí, el español tomó mayor confianza y se hizo más difícil para el estadounidense.
Con esta victoria, Alcaraz consiguió su séptimo triunfo frente a Paul y el sexto consecutivo. El historial reciente entre ambos incluye enfrentamientos en Cincinnati, Wimbledon, los Juegos Olímpicos, Roland Garros y el Australian Open.
En busca de otra corona
Alcaraz buscará conquistar nuevamente el US Open. El español disputó su primer torneo desde abril y, pese a esa inactividad, ya está entre los ocho mejores del certamen.
Su próximo rival saldrá del partido entre el estadounidense Ben Shelton, octavo preclasificado, y el griego Stefanos Tsitsipas, ubicado en el puesto 53 del ranking.
Con su triunfo ante Paul, Alcaraz alcanzó 15 cuartos de final en torneos de Grand Slam y seis de manera consecutiva. Además, cinco de esas apariciones fueron en Nueva York.