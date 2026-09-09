El US Open volvió a tener una noche histórica. Carlos Alcaraz y Ben Shelton abandonaron el estadio Arthur Ashe a las 3.33 de la madrugada, después de disputar un partido de cuartos de final que duró 4 horas y 28 minutos.

El encuentro comenzó a las 23.05, como consecuencia de un calendario cargado en el estadio de tenis más grande del mundo. El cierre superó una marca que había establecido el propio Alcaraz cuatro años atrás.

Superó el récord de Alcaraz y Sinner

En 2022, Alcaraz había terminado su recordado partido de cuartos de final contra Jannik Sinner a las 2.50. En esta ocasión, cuatro años después, el español permaneció en cancha 43 minutos más y dejó atrás aquella marca.

El partido ante Shelton fue apenas uno de varios encuentros que terminaron después de las 2 de la madrugada durante esta edición del torneo.

Los partidos más tardíos

Entre los encuentros que aparecen en el listado histórico, el duelo entre Shelton y Alcaraz quedó primero con su final a las 3.33 de 2026. Le siguió Alcaraz-Sinner, de 2022, a las 2.50.

El tercer puesto corresponde a Zverev-Etcheverry, que terminó a las 2.35 en 2024. Más atrás aparecen Nishikori-Raonic y Kohlschreiber-Isner, ambos con finales a las 2.26.