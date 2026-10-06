Alcohol y desgracia: Lourdes Sánchez y la historia de amor con su amante

La confirmación de la separación entre Lourdes Sánchez y el Chato Prada sacudió por completo a la farándula nacional. En medio del escándalo, cobró fuerza la presencia de Fran Liotta, un joven rugbier y empresario hotelero correntino de 27 años con quien la bailarina habría iniciado una relación clandestina.

El vínculo nació a partir de un hecho fortuito a mediados de mayo de 2026, cuando la bailarina dio positivo en un control de alcoholemia y sufrió el secuestro de su vehículo. Tras el incidente vial y luego de abonar una multa de $2000000, el joven le facilitó el alquiler de un departamento temporal.

Fue por ese periodo de dos meses que no tenia auto nada mas, explicó la propia bailarina sobre cómo comenzó el trato directo con la familia del empresario. Ese acercamiento inicial terminó derivando en un romance que aceleró la ruptura definitiva con el famoso productor televisivo tras varios años de pareja.

A pesar de las críticas por las fechas cruzadas y las versiones de traición, el nuevo vínculo avanza sin intenciones de ocultarse. De esta manera, el desgraciado episodio policial se convirtió en el punto de partida para este sorpresivo romance en la vida de la artista.