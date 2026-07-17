Alcoholemia, cortes de calle y drones: el operativo por el Mundial en San Juan

Con vistas a los festejos previstos para este domingo en el microcentro sanjuanino, la Policía de San Juan desplegará un amplio operativo de seguridad que incluirá 350 efectivos, controles de alcoholemia, cortes de calles, drones, fuerzas especiales y filtros de ingreso para quienes quieran participar de la celebración. Así lo confirmó el comisario mayor José Casas, jefe del D3, en declaraciones al programa San Juan en Noticias, de Radio Mitre, donde brindó detalles del dispositivo que se implementará para prevenir incidentes y garantizar la seguridad de los asistentes.

Cortes de tránsito y filtros de ingreso

Casas explicó que habrá cortes en las principales arterias que rodean la Plaza 25 de Mayo, especialmente sobre avenidas Córdoba y Libertador, y en los accesos por Rioja y Alem. En esos sectores trabajarán efectivos policiales y personal de Tránsito.

Una vez restringida la circulación vehicular, quienes deseen ingresar deberán hacerlo únicamente a pie y atravesar filtros de seguridad. "Se va a realizar un control exhaustivo. No podrán ingresar con bebidas alcohólicas, botellas, termos ni otros elementos contundentes que puedan poner en riesgo a las personas", indicó el funcionario.

Además, confirmó que las motocicletas tampoco podrán ingresar a la zona de los festejos, una medida adoptada tras los incidentes registrados en celebraciones anteriores, donde se realizaron maniobras peligrosas que terminaron con personas lesionadas.

Controles de alcoholemia y monitoreo con drones

El operativo también contempla controles de alcoholemia en distintos puntos del microcentro mediante el uso de pipetas, mientras que el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) realizará un seguimiento permanente a través del sistema de cámaras de vigilancia.

Como novedad, este año se incorporará un dron policial, que permitirá monitorear desde el aire el desarrollo de los festejos y registrar cualquier incidente que pueda servir como prueba para la Justicia.

Fuerzas especiales y asistencia sanitaria

Del operativo participarán efectivos de Infantería, GAM, Comando Radioeléctrico, Raptors (ciclistas), móviles comunales de Capital y personal motorizado, además de inspectores de Tránsito.

También se instalarán carpas sanitarias y un cuatriciclo de Protección Civil equipado con camilla para asistir rápidamente a personas que sufran descompensaciones o desmayos debido a la gran concentración de público.

A su vez, la Comisaría del Menor contará con un dispositivo especial para atender casos de niños extraviados y facilitar el reencuentro con sus familias mediante el sistema 911.

El antecedente de la semifinal

El importante despliegue previsto para este domingo tiene como antecedente lo ocurrido tras la semifinal entre Argentina e Inglaterra, cuando unas 30.000 personas se concentraron en la Plaza 25 de Mayo y las calles aledañas para celebrar el pase de la Albiceleste a la final del Mundial.

En esa oportunidad, la Dirección de Operaciones D-3 desplegó más de 200 efectivos en un operativo que se extendió desde las primeras horas de la tarde hasta las 22, con cortes de tránsito, anillos de seguridad y presencia policial en los puntos de mayor concentración.

De acuerdo con el balance oficial, 24 personas fueron aprehendidas. De ellas, 20 quedaron demoradas por contravenciones, principalmente por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y por protagonizar disturbios.

Además, la Policía detuvo a dos personas en flagrancia por sustraer mercadería sin pagar de un supermercado céntrico, mientras que otros dos conductores fueron aprehendidos por conducir en estado de ebriedad, procediéndose al secuestro de los vehículos.

No habrá colectivos durante los posibles festejos

Como parte del operativo preventivo, el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte y la Dirección de RedTulum, confirmó que este domingo 19 de julio el servicio de colectivos se suspenderá completamente desde las 15 horas.

La interrupción coincide con la final del Mundial entre Argentina y España y se mantendrá hasta que concluyan los eventuales festejos y se produzca la desconcentración total de los simpatizantes.

Desde el Gobierno explicaron que la medida busca proteger las unidades del transporte público y resguardar la seguridad de los choferes, evitando hechos de vandalismo como los registrados en celebraciones anteriores.

Las autoridades recomendaron a los usuarios planificar con anticipación sus traslados y seguir las comunicaciones oficiales del Ministerio de Gobierno y de RedTulum para conocer cuándo se restablecerá el servicio.

Finalmente, Casas destacó que la suspensión del servicio de colectivos durante los festejos contribuirá a mejorar la seguridad y evitar daños al transporte público, una situación que se había repetido en celebraciones anteriores.