AlDanzar 2026 comenzó en el Teatro Sarmiento con siete jornadas de danza

El Teatro Sarmiento será escenario de una nueva edición de AlDanzar, el Concurso Internacional de Danzas que reunirá a bailarines y academias durante siete jornadas en septiembre. La propuesta se desarrollará los días 17, 18, 19, 24, 25, 26 y 27 de septiembre, con una programación dedicada a distintas expresiones de la danza.

El certamen contempla competencias en las modalidades Clásico, Jazz, Contemporáneo, Árabe, Español, Folklore y Ritmos Urbanos, con el objetivo de generar un espacio de encuentro e intercambio entre artistas de diferentes disciplinas y trayectorias.

La propuesta busca poner en escena el trabajo desarrollado por bailarines y academias, además de ofrecer un ámbito para la formación y el intercambio artístico. Durante las jornadas, el público podrá asistir a las presentaciones y conocer distintas técnicas y estilos vinculados con la danza.

La edición 2026 es organizada por AlDanzar, con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, y tendrá como sede el Teatro Sarmiento, ubicado en avenida Leandro N. Alem Norte 1.

Las entradas estarán disponibles en la boletería del Teatro Sarmiento durante el desarrollo del certamen. La programación continuará durante el último fin de semana de septiembre y tendrá su cierre el domingo 27.

AlDanzar propone así una agenda que combina competencia y expresión artística, con bailarines y academias reunidos en San Juan para mostrar sus trabajos y participar de una instancia dedicada a la danza en sus múltiples lenguajes.