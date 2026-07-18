River comenzó con el protagonismo esperado, aunque hasta el momento no logra trasladarlo al marcador. A los 21 minutos del primer tiempo cae 1-0 frente a Aldosivi, en el encuentro correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina que se disputa en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta.

El equipo de Marcelo Gallardo tuvo varias aproximaciones sobre el arco defendido por Ignacio Chicco. Marcos Acuña, Rafael Santos Borré y Fausto Vera probaron desde distintas posiciones, pero entre los rechazos de la defensa y la falta de precisión, el Millonario no consiguió la igualdad.

Sin embargo, fue Aldosivi el que golpeó primero. A los 11 minutos, tras una serie de rebotes dentro del área, Nicolás Cordero exigió a la defensa de River y, luego del rechazo de Lucas Martínez Quarta, la pelota le quedó a Tomás Fernández, que definió de derecha para vencer a Beltrán y establecer el 1-0.

Después del gol, River adelantó aún más sus líneas y acumuló córners y llegadas, aunque el conjunto marplatense resistió con orden y se sostuvo gracias al trabajo de su última línea.

Con el encuentro todavía abierto, el Millonario intenta encontrar los caminos para evitar la sorpresa y seguir con vida en la Copa Argentina. Aldosivi, por su parte, apuesta por mantener la ventaja y aprovechar los espacios que deja su rival en cada contraataque.

Formaciones

River salió a la cancha con Santiago Beltrán en el arco; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña en la defensa; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza y Tomás Galván en el mediocampo; mientras que Facundo Colidio y Rafael Santos Borré conformaron la dupla de ataque.

Por su parte, Aldosivi formó con Ignacio Chicco bajo los tres palos; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya y Joaquín Pombo en la última línea; Federico Laurelli, Tomás Fernández, Alan Sosa, Lucas Castro y Matías Godoy en la mitad de la cancha; y Nicolás Cordero como único delantero.