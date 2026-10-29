Alejandro Peñaloza (41) es médico cardiólogo, sanjuanino y una de las personas que cumplirá un sueño en el IRONMAN 51.50 San Juan, una competencia que reúne natación, ciclismo y carrera a pie. Diagnosticado con esclerosis múltiple en 2010, encontró en el deporte una motivación para atravesar una etapa difícil de su vida y proponerse nuevos objetivos. "Voy a cumplir un sueño", expuso.

En diálogo con DIARIO HUARPE, contó que comenzó a enfocarse en el triatlón hace cinco meses, junto al equipo Fast Team de Cecilia Zagarra, aunque antes ya había corrido maratones de 21 y 42 kilómetros. “Siempre mi objetivo desde que empecé a hacer deporte hace muchos años, siempre fue correr un Ironman”, afirmó.

El diagnóstico que cambió su vida

Peñaloza recibió el diagnóstico de esclerosis múltiple durante el último año de la carrera de Medicina, en 2010, cuando se preparaba para recibirse en la Fundación Barceló en La Rioja. “Se me vino el mundo abajo”, recordó sobre aquel momento, en el que también atravesaba brotes de la enfermedad.

El sanjuanino entrena seis días por semana para cumplir su sueño de completar el IRONMAN, acompañado por su familia. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

El médico explicó que, en ese entonces, el pronóstico era muy diferente al actual y que la esclerosis múltiple era considerada una de las principales causas de discapacidad en personas jóvenes. En medio de esa situación, el deporte comenzó a ocupar un lugar central en su vida y le permitió concentrarse en nuevos desafíos.

Una película que lo impulsó a soñar con un IRONMAN

El inicio de su vínculo con el deporte estuvo marcado por una película española llamada "100 metros", basada en una historia real sobre un hombre diagnosticado con esclerosis múltiple que se propone entrenar para completar un Ironman. Peñaloza contó que la vio durante un momento de angustia y que encontró en esa historia una motivación para volver a creer en sus propias posibilidades.

“Pensé: bueno, quizás sea esto lo que necesito y, así como él empezó, yo también lo puedo hacer”, relató sobre la decisión que terminó convirtiendo al Ironman en una meta personal. Desde entonces, comenzó a plantearse objetivos progresivos, primero con distancias cortas y después con desafíos cada vez mayores.

Seis días de entrenamiento y el apoyo de su familia

La preparación para el triatlón demanda entrenamientos seis días por semana, en ocasiones con doble turno para combinar distintas disciplinas. Cuando no puede salir a correr o andar en bicicleta, completa las sesiones en su casa, con cinta o rodillo, siguiendo las indicaciones de su entrenadora.

La alimentación y la hidratación también forman parte de la rutina, con frutas, líquidos y productos para reponer sales y energía durante la actividad física. Además, destacó que el acompañamiento de su esposa y sus hijos resulta fundamental para sostener una preparación que exige muchas horas de entrenamiento.

Cumplir el sueño, más allá del resultado

Para Peñaloza, llegar a la meta ya sería un logro extraordinario, especialmente porque podrá compartir la experiencia con su familia, que lo acompaña en sus desafíos. “Voy a cumplir un sueño, así que para mí el llegar ya va a ser una cosa extraordinaria”, expresó.

Su mensaje, sin embargo, va más allá de una competencia deportiva y se relaciona con la importancia de fijarse objetivos y trabajar para alcanzarlos. “Siempre plantearse un objetivo y pelear para conseguirlo”, resumió, antes de cerrar con una frase que refleja el camino que eligió: “Así que se puede, siempre se puede”.