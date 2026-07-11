Alejamiento ¿e infidelidad? La verdad de la separación de Juana Viale

La separación de Juana Viale y Yago Lange, que se conoció hace un mes, sumó nuevos detalles sobre los motivos del distanciamiento,. Aunque el vínculo que comenzó en 2023 parecía consolidado tras casi tres años juntos, la relación llegó a su fin. En su momento, Pepe Ochoa explicó que "No coinciden más en un proyecto en común. Estaban desencontrados y decidieron separarse" y aclaró que los viajes constantes de él impedían la coincidencia.

Sin embargo, el periodista Pablo Layus aportó una versión diferente que cambió el panorama de la ruptura. Según el cronista, "Todos hablan de la confirmación de la separación, pero también de que en los últimos días se habría enterado, al parecer, que había una tercera en discordia".

Esta situación habría revelado que la falta de tiempo no era el único problema. Layus señaló que "Esto habría motivado a que los viajes, que no coincidían, que tenía muchas cosas para hacer…bueno, no tenía tantas cosas para hacer. Mejor dicho sí, pero no con Juana" y añadió que "Al parecer eran los viajes, pero en realidad, no había tanto interés por parte de él".

Sobre el perfil del ex de la actriz, Santiago Sposato detalló su labor profesional y compromiso social. El panelista recordó que "Él es ambientalista, también un gran deportista, pero muy abocado a cuestiones ambientalistas. Ha navegado en el perito Moreno, recolectado basura en muchos lugares del país". Lange representó a la delegación argentina en vela durante los Juegos Olímpicos de 2016 y 2020.

El presente de la conductora de Almorzando con Juana se vería afectado por estos acontecimientos recientes. Oliver Quiroz brindó información sobre su estado anímico y comentó que "Gente del riñón me dijo que los ánimos no están muy bien. Me dijeron que hace una semana estaba algo triste, que no se acercó mucho a los invitados en la previa, que estuvo sola". En paralelo, la figura enfrentó críticas de colegas como Ángel de Brito, quien reveló que rechazó ir a su programa porque ella "Tuvo respuestas muy malas".