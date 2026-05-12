Alejandra Maglietti: “Me fui chorreando aceite de un gimnasio”

En una charla de streaming en Bondi Live junto a Nazarena Vélez, Alejandra Maglietti recordó un momento muy particular de su pasado. Todo sucedió hace algunos años mientras la abogada realizaba su rutina física.

Según explicó, "Estaba haciendo no sé qué carajo boca abajo, tipo esos espinales, no sé qué. Bueno, cuestión se reventó y andaba chorreando aceite" al referirse al accidente que sufrió con un accesorio de belleza.

El líquido comenzó a desparramarse "Por el medio del gimnasio", lo que generó una situación de mucha incomodidad frente a los presentes. Este percance motivó una charla sobre las costumbres de otras épocas. Maglietti le comentó a su compañera "Sabés que estaba pensando recién y es algo como muy vintage. Capaz que te acordás" y le consultó "¿Vos te acordás que en un momento vendían como unos corpiños que adentro tenían una bolsita de silicona?".

Ante el interrogante, Vélez respondió con un rotundo "Sí". La modelo detalló que usaba esos elementos porque "Cuando no te alcanzaba para ponerte las prótesis, me ponía como unos corpiños que estaban llenos de ese material". Su colega asintió agregando que eran "De silicona".

Aquel producto funcionaba como una opción barata para mejorar la estética sin cirugías, pero demostró tener riesgos molestos. Tras el estallido de la bolsa, la panelista admitió sentir mucha vergüenza y decidió abandonar el lugar rápidamente. Finalmente, compararon aquel recurso con los actuales, señalando que "Ahora venden unas calcetas" para quienes buscan resultados similares.