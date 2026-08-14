Alejandra Maglietti reveló que recibió amenazas de muerte contra su hijo

Alejandra Maglietti relató en un programa de streaming el difícil momento que atraviesa después de recibir intimidaciones violentas. La situación comenzó cuando la conductora cuestionó en redes sociales a un vecino por tener un perro pitbull sin bozal en los espacios comunes de su edificio. Según explicó la abogada, se cruzó con el animal en el ascensor y decidió realizar un descargo público.

La conductora manifestó su malestar inicial escribiendo "¡Indignada estoy! Son unos irresponsables y forros. ¡Harta!" en su cuenta personal. En su descargo, señaló que "tengo un vecino que tiene uno y no es capaz de ponerle un bozal en espacios comunes" y enfatizó que "no quiero que mi integridad ni la de mi hijo dependa de la buena voluntad de un tipo que no es capaz de respetar a los demás con las medidas de cuidado adecuadas".

Durante la transmisión, Maglietti se mostró visiblemente afectada y expresó que "amenazaron de muerte a mi hijo. Estoy angustiada porque es la primera vez que me pasa. Yo soy mamá primeriza… mi hijo tiene un año. Fue horrible. ¿Qué les pasa por la cabeza? No lo entiendo". La profesional detalló el impacto emocional de estos mensajes al afirmar que "no me podía dormir porque me empezó a agarrar miedo. Me pegó así porque no estoy acostumbrada, fue muy fuerte y todavía lo estoy procesando".

La escalada de agresiones se vinculó a una interacción que la propia abogada reconoció como un error. Ella relató que "agarré y me descargué en Twitter. En la vorágine de que estaba enojada, contesté otro posteo que decía que había que prohibirlos… pero después lo borré porque no es una discusión que estoy dispuesta a dar, porque no sé si es correcto". A raíz de esto, confirmó que "me empezaron a llegar una cantidad de mensajes violentos" durante la madrugada.

La abogada aclaró que su reclamo se basa en las normativas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y aclaró su postura definitiva. "Solo pido que se cumpla el requisito de ponerle bozal por una cuestión de seguridad" sostuvo ante las cámaras.

Finalmente, criticó el tratamiento mediático del tema diciendo "yo no quiero que prohíban ninguna raza, quiero que usen bozal en lugares públicos. Dejen de usarme desde los portales para generar debate y ponerme como carne de cañón para que ataquen. No sean mala leche". Al cerrar su relato, reiteró que "la pasé horrible, todavía estoy angustiada. ¿Tanto por una boludez? ¿Qué les pasa por la cabeza? Me pareció muy heavy. Por ahí estoy exagerando, pero no estoy acostumbrada".