La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, será sometida a una cirugía de columna que tenía programada con anterioridad y permanecerá internada durante los próximos días. La información fue comunicada este lunes por el Ministerio de Seguridad, que indicó que la funcionaria continuará con el tratamiento y la recuperación correspondiente.

Desde la cartera nacional no precisaron cuándo se realizará la intervención, con el objetivo de mantener reserva sobre el procedimiento. Además, informaron que durante la semana la agenda del Ministerio continuará desarrollándose de manera virtual.

Por qué postergó la intervención

Según explicaron desde el Ministerio, la cirugía debía haberse realizado antes, pero Monteoliva decidió postergarla hasta que finalizaran los operativos vinculados con la visita del papa León XIV a la Argentina. También esperó a que concluyera el traslado de internos desde el penal de Devoto hacia el complejo penitenciario de Marcos Paz.

Durante la visita del Papa, la ministra supervisó junto al presidente Javier Milei el Comando Unificado de Control. Ese dispositivo coordinó el despliegue de las fuerzas federales, provinciales y locales durante las actividades del Sumo Pontífice.

El operativo de traslado a Marcos Paz

La cartera de Seguridad también participó del traslado de presos desde la excárcel de Devoto hacia el nuevo establecimiento penitenciario de Marcos Paz. La transferencia había comenzado el domingo 11 de octubre y, en su etapa inicial, incluyó a unos 1.400 condenados y procesados.

El procedimiento se realizó en el marco de un convenio firmado entre las autoridades nacionales y porteñas. Según la información oficial, el operativo tuvo como objetivo garantizar la seguridad de los internos, del personal afectado y de la población civil durante el recorrido.

Una vez completado el proceso, está previsto que sean trasladados a la nueva unidad unos 350 internos que permanecen alojados en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad. Se trata de personas que están a disposición del Poder Judicial de la Nación.