Alejandro Fantino renunció a Carnaval Stream y explicó sus motivos

El periodista Alejandro Fantino decidió dar un paso al costado en el ciclo Cónclave de Carnaval Stream. La noticia fue confirmada por Marina Calabró y Luis Ventura en el programa Primicias Ya, donde la comunicadora señaló que es un "Escándalo total, acá hay guerra asegurada. Renuncia y polémica es el título".

Según detalló la periodista, se trata de "Una renuncia a uno de los programas de streaming más resonantes de la actualidad. Tiene un mar de fondo, hubo un cruce al aire con una de sus compañeras... Alejandro Fantino renunció a Carnaval después de su cruce con Viviana Canosa".

La salida ocurre poco después de un fuerte enfrentamiento con Canosa durante un debate político. Sobre este punto, Marcela Coronel aportó que "Él estaba pensando en renunciar. La pelea con Viviana Canosa fue la gota que rebalsó el vaso". Por su parte, Santiago Sposato analizó que "No es casualidad que las dos veces que se paró Viviana Canosa fue sin Rial en el estudio".

Sin embargo, Fantino brindó una explicación diferente al comunicarse con Calabró desde Aruba. El animador reveló que "Yo firmé contrato con El Observador de Uruguay para cubrir todo el Mundial", y agregó que "Voy a viajar para los partidos de Argentina y Uruguay, y hay posibilidad de viajar al Mundial si pasa algo importante".

Respecto a su relación con la productora, Fantino aclaró que "De común acuerdo decidimos frenar con los chicos mi permanencia en el canal" y que "Las puertas están abiertas si da para hacer algo juntos". También intentó desvincular su salida del incidente con su colega al afirmar que "No hay ningún tipo de conexión con algo vivido al aire, porque terminó de la mejor manera fuera del aire, al menos de mi parte. Esto es algo que está hablado hace tiempo".

El conflicto original se desató cuando hablaban sobre la interna del gobierno. Fantino comentó "Creo que algunos ambientes en los que me manejo me vuelven un poco psicótico". Ante esto, Canosa reaccionó preguntando "¿Me estás diciendo psicótica? Porque para mí es más psicótico tu presidente que yo".

El clima se tensó y el conductor le consultó "Vivi: ¿tenés ganas de escuchar o tenés ganas de hablar y nada más?". Tras un pedido de Canosa para que "A ver, ampliá eso porque no lo entiendo", Fantino se quitó los auriculares y dijo "Sigan ustedes. Los escucho un ratito".

A pesar de que él le pidió "Pero Vivi, no te enojes", ella se retiró del estudio diciendo "Les agradezco un montón, chicos. Pero psicótica es un montón". El conductor insistió preguntando "Pero yo no te dije psicótica: ¿en qué momento lo dije?" y pidió a la producción "Díganle que vuelva".

Más tarde explicó que "Lo que dije es que en ambientes psicóticos cuesta mucho dar opiniones porque te llevan a sostener cosas que a veces uno no puede leerlas neuróticamente".

Al regresar, Canosa manifestó que "Quiero decir que no tengo ganas de pasarla mal y temí responder algo horrible y, para evitarme eso, me levanté". Finalmente, Fantino bromeó diciendo que su reacción fue de una "neurótica sana". El periodista permanecerá en Montevideo hasta el 19 de julio.