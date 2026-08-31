Alejandro Lerner quedó en el centro de una fuerte polémica luego de realizar una controvertida comparación sobre la situación política y social de la Argentina durante su participación en La Noche de Mirtha. Sus palabras rápidamente se viralizaron y generaron numerosas críticas en las redes sociales.

El cantante fue uno de los invitados a la tradicional mesa de Mirtha Legrand y, durante el debate sobre la realidad del país, se refirió a la corrupción y cuestionó el desempeño de la dirigencia política argentina durante las últimas décadas.

“Yo creo que cuando la corrupción es estructural, después es peor porque se vuelve cultural”, sostuvo Lerner. Además, consideró que la Argentina es un país con una enorme riqueza y afirmó que, de no ser por esa condición, “habría explotado hace muchos años”.

En ese contexto, el músico planteó la necesidad de sostener un proyecto de país en el tiempo y darle continuidad para poder evaluar sus resultados. También habló de los esfuerzos que debería realizar la sociedad para atravesar un proceso de cambio.

Sin embargo, fue la comparación que utilizó posteriormente la que encendió la polémica. “Argentina es como una mujer abusada por nuestros propios dirigentes”, expresó Lerner al cuestionar a quienes gobernaron el país durante las últimas décadas.

El artista sostuvo además que los dirigentes deberían haber brindado respuestas a los trabajadores y consideró que, durante los últimos 50 años, ninguno logró darle a la sociedad “el servicio que nos merecemos”.

Las declaraciones no tardaron en circular por las redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron duramente la analogía elegida por el cantante para describir la situación argentina. Algunos calificaron sus palabras como “horrorosas” y otros criticaron que utilizara una problemática vinculada a la violencia contra las mujeres para referirse al escenario político y económico del país.

De esta manera, la participación de Lerner en el programa de Mirtha Legrand terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche y abrió un fuerte debate en las redes.