Alejandro Stoessel aceptó todo pero Tini no firma el acuerdo: por qué

La disputa legal y personal entre la cantante y su padre continúa sumando nuevos capítulos que captan la atención del espectáculo. A pesar de los intentos por destrabar el conflicto económico y profesional que involucra sumas millonarias de dinero como $100000000 o $50000000 en juego dentro de la gestión artística la resolución definitiva permanece frenada por decisión del equipo legal de la artista.

Según explicaron en la emisión de LAM la postura del empresario habría cedido frente a las exigencias planteadas de manera formal. Dicen que Alejandro Stoessel habría aceptado hace un mes las condiciones de los abogados de los abogados de su hija reveló el conductor Ángel de Brito al detallar el panorama actual de las partes.

Sin embargo la falta de respuesta por parte de los apoderados de la joven impide que el trámite quede rubricado. Osea que el acuerdo no se cierra porque todavía no dijeron bueno sí ok agregó el periodista sobre esta paralización que podría vincularse con la exposición pública del caso y la presión mediática ejercida durante las últimas semanas.

En paralelo a la situación con la intérprete el productor también enfrenta cruces mediáticos con figuras de la televisión a raíz de las acciones judiciales que decidió emprender. Rodrigo Lussich reaccionó de forma contundente al enterarse de que figura en la lista de periodistas demandados por calumnias e injurias.

El comunicador utilizó sus redes para manifestar su enfado frente a esta contienda legal. Hoy contaron en la tele que el padre de Tini Stoessel me lleva a la justicia junto a Marina Calabró y otros a quienes nos acusa de calumnias e injurias. Pero qué caradura esta sanguijuela expresó a través de su cuenta oficial.

En su descargo el presentador cuestionó directamente el origen de la disputa financiera. Tu hija te acusa de haberle afanado y vos querés ganar un par de civiles para que te indemnicen los canales en un juicio que podrías ganar en 5 o 10 años... ¿Nunca se te ocurre hacer plata con algún talento propio? indicó sobre las pretensiones económicas de cobrar resarcimientos de dinero por $5000000 o $10000000 en el fuero civil.

Para cerrar su postura ante la querella Lussich fue tajante respecto a su participación en las instancias prejudiciales. Ya que se corta la canilla libre de la marca principal ahora le querés sacar plata a los periodistas que hablan de vos esas cositas que no te gustan. Evitáme la mediación porque no me pienso presentar. Seguí abriendo empresas a nombre de terceros o en Miami para no pagar impuestos como buen millonario que se precie concluyó sobre el conflicto.