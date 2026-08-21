Después de dos días de preocupación por su estado de salud, Alejandro Stoessel recibió el alta médica. El productor y padre de Tini Stoessel abandonó este jueves el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro, donde había permanecido en observación luego de sufrir un fuerte dolor en el pecho.

Stoessel había ingresado al centro de salud el martes por la tarde. El malestar encendió las alarmas y los profesionales decidieron realizarle una batería de estudios para determinar el origen del dolor y mantenerlo internado mientras controlaban su evolución.

Durante su estadía permaneció en una habitación común, consciente y estable. Finalmente, los resultados permitieron descartar complicaciones graves y la necesidad de realizar una intervención, por lo que los médicos autorizaron que regresara a su casa.

La noticia fue confirmada este jueves por fuentes del Sanatorio de la Trinidad consultadas por Teleshow. Yanina Latorre también dio a conocer la novedad a través de sus redes sociales.

“Le dieron el alta al papá de Tini. Ya se está yendo a su casa”, comunicó la conductora.

El susto que llevó a su internación

La preocupación por la salud de Alejandro Stoessel comenzó el martes, luego de que regresara de pasar unos días en Cariló y sintiera un fuerte dolor en el pecho.

Ante el cuadro, cerca de las 17 se dirigió al Sanatorio de la Trinidad de San Isidro. Allí fue sometido a diferentes estudios y los médicos resolvieron dejarlo internado en observación para seguir de cerca su evolución.

Su hijo Francisco fue quien lo acompañó durante el ingreso al centro médico y permaneció cerca de él durante esas primeras horas.

Mientras continuaban los controles, desde su entorno habían llevado tranquilidad al señalar que Stoessel se encontraba estable y que no estaba internado en terapia intensiva.

La evolución durante las siguientes horas fue favorable y este jueves, tras permanecer dos noches bajo observación, finalmente recibió el alta y pudo regresar a su casa.