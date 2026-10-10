El sanjuanino Alejo Espinoza destacó el esfuerzo de la Selección Argentina Sub 19 de hockey sobre patines para terminar entre los tres mejores equipos del mundo, después de conquistar la medalla de bronce en los World Skate Games Asunción 2026. Tras el triunfo 6 a 4 ante Italia, el jugador de Olimpia valoró la entrega del plantel para cerrar el campeonato en el podio, aunque reconoció que todavía quedaba la bronca por no haber alcanzado la final.

“Dejamos a la Argentina en lo más alto que se pudo”, expresó Espinoza en diálogo con Maximiliano Maldonado, enviado especial de GRUPO HUARPE a Asunción,, después de un encuentro en el que también fue protagonista al convertir uno de los seis goles de la Albiceleste.

El delantero admitió que la eliminación ante España en semifinales todavía estaba presente entre los integrantes del seleccionado que dirige Esteban Ábalos.

“Nos quedamos con la bronca de ayer, ¿no? Que podíamos hoy jugar tranquilamente la final”, manifestó.

Sin embargo, el sanjuanino dejó en claro que el resultado no borra el esfuerzo realizado durante todo el campeonato ni la importancia de haber conseguido una medalla mundialista.

“Así es el hockey, va a haber revancha, por supuesto”, aseguró.

El orgullo de vestir la camiseta argentina

Espinoza también se refirió al significado de representar al país en un Mundial, una experiencia que consideró especial más allá del resultado deportivo.

“Un orgullo, un privilegio, representar a la más linda del mundo. Siempre dando el 100% en cada partido”, afirmó.

El jugador de Olimpia tuvo una participación importante en la victoria ante Italia. Convirtió el segundo gol argentino, que permitió dar vuelta el marcador después de comenzar perdiendo, y aportó en un encuentro que se mantuvo abierto hasta los últimos segundos.

Consultado por algunas decisiones arbitrales que generaron malestar durante el partido, prefirió destacar la respuesta del equipo dentro de la pista.

“Son cosas del partido, capaz que el árbitro la ve, no la ve, para él es falta, para nosotros no. Pero bueno, nosotros supimos ganar jugando el hockey”, sostuvo.

Una medalla con dedicatoria especial

Con el tercer puesto asegurado, Espinoza también tuvo palabras para quienes lo acompañaron en su camino hasta la Selección Argentina.

“Le mando un saludo a toda mi familia que siempre me apoya, que siempre está. A mi prima Brisa y a mi novia”, expresó.

El sanjuanino cerró su participación en Asunción con una medalla de bronce, un gol en el partido decisivo y la satisfacción de haber integrado un plantel que supo levantarse después de una derrota dolorosa. El título mundial quedó como una cuenta pendiente, pero Espinoza se despidió con la tranquilidad de haber dejado todo por la camiseta argentina y la ilusión de que el hockey le vuelva a dar una revancha.