Alemania debutó en el Mundial 2026 con una goleada por 7-1 sobre Curazao en el NRG Stadium de Houston. Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz (por duplicado), Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav convirtieron los tantos para el abultado triunfo de los europeos. Livano Comenencia grabó su nombre en la historia de los caribeños al marcar su primer gol en una Copa del Mundo. El combinado europeo dio un paso clave en el estreno luego de dos ediciones consecutivas quedando eliminado en fase de grupos.

La selección dirigida por Julian Nagelsmann impregnó su superioridad en los primeros minutos y Nmecha abrió el marcador a los cinco minutos de partido. Desde entonces, los europeos impusieron el ritmo en el desarrollo y concretaron buenas situaciones de peligro con asociaciones de pases fluidas sobre el carril central del campo.

No obstante, Curazao igualó el trámite en su primera chance de gol. Livano Comenencia capturó un rebote en la frontal del área y sacó un potente remate para vencer la resistencia de Manuel Neuer. El mediocampista hizo historia al convertir el primer tanto de los caribeños en una Copa del Mundo.

Tras insinuar con varias situaciones de pelota parada, los teutones se pusieron en ventaja nuevamente en el minuto 37 después de que Nico Schlotterbeck conectara un cabezazo desde un tiro de esquina. En la última jugada de la primera etapa, Riechedly Bazoer le cometió una infracción a Felix Nmecha y el árbitro marroquí Jalal Jayed cobró penal. Kai Havertz convirtió el 3-1 con una definición precisa.

Alemania aumentó la ventaja en el inicio del complemento: Joshua Kimmich rompió la defensa rival con un exquisito pase filtrado para que Jamal Musiala defina de primera dentro del área con un tiro cruzado. Con el resultado 4-1 a favor, los germanos controlaron el ritmo del partido desde la posesión de la pelota y regularon las cargas ante un Curazao que sufrió el desarrollo del tiempo.

Nathaniel Brown convirtió el 5-1 a los 67 para configurar una goleada de los europeos en el inicio del certamen mundialista. Deniz Undav y Havertz completaron la goleada 7-1 sobre los últimos minutos del enfrentamiento.

La primera fecha del grupo E del Mundial 2026 se completará con el encuentro entre Ecuador y Costa de Marfil. El próximo sábado 20 de junio, Alemania chocará contra el combinado africano desde las 17:00 (hora argentina), mientras que Curazao hará lo propio con los sudamericanos a las 21:00 (hora argentina).

Desarrollo Primer Tiempo

Alemania domina de forma contundente el partido y el volante ofensivo remató desde la frontal del área, pero su tiro se fue rozando el poste. Pero a los 20 minutos, vino el histórico gol del rival, Pese a la superioridad de Alemania, el combinado dirigido por Dick Advocaat marcó su primer tanto en los mundiales de la mano de Livano Comenencia, quien capturó un rebote en la medialuna del área.

Ante el empate eventual, los germanos no se quedaron conformes y encendieron sus motores.

Más allá de que genera peligro en cada ofensiva, la defensa del elenco europeo sufre ante cada arremetida de Curazao. Los problemas en el fondo ya se vieron en los ultimos partidos del combinado dirigido por Julian Nagelsmann. Leroy Sané tuvo la chance de volver a poner en ventaja a los teutones.

Luego de generar peligro desde la pelota parada en varias oportunidades, Nico Schlotterbeck ganó una vez más de cabeza en el área de Curazao para devolverle la ventaja a los europeos. De esta manera, el marcador quedó en 2 a 1.

En la última jugada de la primera etapa, Riechedly Bazoer le cometió una infracción a Felix Nmecha y el árbitro marroquí Jalal Jayed cobró penal. Kai Havertz convirtió el 3-1 con una definición precisa.

Desarrollo Segundo Tiempo

Justo en el comienzo del segundo parcial, al minuto, llegó el cuarto gol teutón, oshua Kimmich metió un preciso pase filtrado para que Jamal Musiala defina de primera dentro del área con un tiro cruzado. Los europeos se imponen por 4-1.

Alemania jugó rápido una pelota parada y Felix Nmecha sacó un potente remate que Eloy Room logró despejar. En lo que va del encuentro, los europeos son considerablemente superiores a Curazao y asedian el arco rival con múltiples situaciones de peligro.

Jonathan Tah lanzó un pase por arriba de la defensa de Curazao para que el extremo defina mano a mano contra el arquero. Sin embargo, desvió su remate y desperdició la chance de marcar el 5-1.

Hubo un cambio de Deniz Undav quien ingresó en lugar de Jamal Musiala. Jearl Margaritha reemplazó a Jürgen Locadia en Curazao.

Posteriormente, vino el quinto gol, Nathaniel Brown la agarró de volea y marcó el 5-1 ante Curazao.

A los 70 minutos, llegaron nuevos cambios en el campo de juego. Antonio Rüdiger, David Raum y Leon Goretzka ingresaron por Jonathan Tah, Nathaniel Brown y Felix Nmecha.

Un nuevo gol alemán de la mano de Deniz Undav. Recibió solo dentro del área tras una nueva asistencia de Joshua Kimmich para poner el 6-1.

Más cambios en la segunda etapa, Waldemar Anton reemplazó a Joshua Kimmich en Alemania. Gervane Kastaneer ingresó en Curazao por Tahith Chong, exmediocampista del Manchester United.

Nuevo tanto para el equipo germano y ya es una goleada abrumadora. Kai Havertz quedó solo contra el arquero y puso el 7-1 tras picar la pelota en la definición.

Formaciones

Alemania: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown, Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Leroy Sane, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz. Suplentes: Oliver Baumann, Alexander Nübel, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton, Malick Thiaw,

David Raum, Leon Goretzka, Jamie Leweling, Pascal Gross, Angelo Stiller, Nadiem Amiri, Assan Ouédraogo, Nick Woltemade, Maximilian Beier, Deniz Undav. Entrenador: Julian Nagelsmann.

Curazao: Eloy Room, Sherel Floranus, Riechedly Bazoer, Armando Obispo, Deveron Fonville, Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Sontje Hansen, Tahith Chong, Juninho Bacuna, Jürgen Locadia. Suplentes: Shurandy Sambo, Jurien Gaari, Roshon Van Eijma, Godfried Roemeratoe, Jeremy Antonisse, Tyrese Noslin, Kenji Gorré, Arjany Martha, Jearl Margaritha, Brandley Kuwas. Gervane Kastaneer, Joshua Brenet, Kevin Felida, Tyrick Bodak, Trevor Doornbusch. Entrenador: Dick Advocaat.