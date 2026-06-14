La selección de Alemania iniciará este domingo su participación en el Mundial 2026 cuando se enfrente a Curazao desde las 14, en el Houston Stadium, por la primera fecha del Grupo E. Ambos equipos buscarán comenzar con una victoria en la máxima cita del fútbol internacional.

El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann llega con la necesidad de recuperar protagonismo en los Mundiales. Tras las tempranas eliminaciones sufridas en Rusia 2018 y Qatar 2022, los alemanes intentarán volver a posicionarse entre los principales candidatos al título.

Las señales previas fueron positivas. En los amistosos preparatorios, Alemania mostró solidez y contundencia al golear 4-0 a Finlandia en Mainz y vencer 2-1 a Estados Unidos en Chicago, resultados que fortalecieron la confianza del plantel de cara al debut.

Del otro lado estará una selección que vive un momento histórico. Curazao disputará por primera vez una Copa del Mundo luego de una destacada campaña en las Eliminatorias de la Concacaf, donde logró la clasificación de manera invicta.

El equipo dirigido por el experimentado entrenador neerlandés Dick Advocaat cuenta con una base de futbolistas nacidos en Países Bajos y llega al certamen tras disputar dos amistosos de preparación: una derrota por 4-1 frente a Escocia y una victoria por 4-0 sobre Aruba.

Para el estreno, Alemania apostaría por Manuel Neuer en el arco; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck y Nathaniel Brown en defensa; Felix Nmecha y Aleksandar Pavlović en el mediocampo; mientras que Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz y Kai Havertz integrarían el sector ofensivo.

Por su parte, Curazao formaría con Eloy Room; Sherel Floranus, Jurien Gaari, Armando Obispo, Riechedly Bazoer y Deveron Fonville; Tahith Chong, Livano Comenencia, Leandro Bacuna y Juninho Bacuna; con Jürgen Locadia como referencia de ataque.

El encuentro marcará el inicio del recorrido de dos selecciones con realidades muy diferentes: Alemania, una potencia histórica con cuatro títulos mundiales, y Curazao, una de las grandes sorpresas del torneo que intentará dar el golpe en su estreno absoluto en una Copa del Mundo.