La selección de Alemania inició este domingo su participación en el Mundial 2026 cuando se enfrente a Curazao en el Houston Stadium, por la primera fecha del Grupo E. Ambos equipos buscarán comenzar con una victoria en la máxima cita del fútbol internacional.

El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann le está ganando por 3 a 1. En lo que se está llevando este primer tiempo, Félix Nmecha y Nico Schlotterbeck de cabeza. Posteriormente llegó un tercer tanto, el de Kai Havertz fue el encargado de ejecutar un penal y estampar a favor de los europeos con una definición precisa.

Los germanos manejan un resultado rotundo pero con un rendimiento esperable en esta fase de grupos. Por su lado, Curazao hizo el gol de descuento de la mano de Livano Comenencia.

La selección de Curazao está disputando por primera vez una Copa del Mundo luego de una destacada campaña en las Eliminatorias de la Concacaf, donde logró la clasificación de manera invicta.

El equipo dirigido por el experimentado entrenador neerlandés Dick Advocaat cuenta con una base de futbolistas nacidos en Países Bajos y llega al certamen tras disputar dos amistosos de preparación: una derrota por 4-1 frente a Escocia y una victoria por 4-0 sobre Aruba.