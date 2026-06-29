Alemania y Paraguay definen el pasaporte a los octavos de final del Mundial

Las selecciones de Alemania y Paraguay se miden este lunes 29 de junio en el Estadio Boston, ubicado en Foxborough, Massachusetts, por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El decisivo encuentro se disputará a partir de las 17:30 horas de Argentina y contará con la transmisión en vivo de las señales TyC Sports y DSports para todo el territorio nacional. La conducción arbitral del cotejo estará a cargo del juez marroquí Jalal Jayed.

El representativo europeo llega a esta instancia de eliminación directa tras clasificar en la primera posición del Grupo E con 6 unidades. En su debut en la competencia logró un abultado triunfo por 7-1 frente a Curazao, posteriormente derrotó por 2-1 a Costa de Marfil y cerró la primera etapa con un tropiezo por 2-1 ante Ecuador. El entrenador Julian Nagelsmann no podrá disponer del defensor Nico Schlotterbeck para el resto del campeonato debido a una lesión sufrida en el tobillo.

Por su parte, el conjunto sudamericano que conduce técnicamente Gustavo Alfaro alcanzó la clasificación a la ronda de 32 equipos como uno de los mejores terceros, dentro del Grupo D. La escuadra albirroja venció por 1-0 a Turquía pese a jugar un tiempo entero con 10 futbolistas, cayó frente a Dinamarca y selló su acceso a la actual fase luego de igualar 0-0 ante Australia en la última jornada de la zona reglamentaria.

Para este compromiso, el cuerpo técnico recupera al atacante Miguel Almirón tras cumplir una fecha de suspensión, aunque no contará con el mediocampista Diego Gómez por acumulación de amonestaciones. Asimismo, se mantiene bajo evaluación médica la situación física de Omar Alderete y Ramón Sosa.

La probable alineación alemana para iniciar el partido la integran Neuer, Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum, Nmecha, Pavlovic, Sané, Musiala, Wirtz y Havertz. La formación inicial paraguaya se perfilaría con Gill, Cáceres, Velázquez, Gómez, Canale, Maidana, Pitta, Cubas, Galarza, Enciso y Ávalos. El ganador de este cruce avanzará a la ronda de los 16 mejores del certamen internacional.