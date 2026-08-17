La Dirección de Protección Civil emitió la Alerta Meteorológica N° 35/26 ante la llegada de nevadas que afectarán a diferentes sectores de San Juan durante la tarde y noche de este lunes 17 de agosto. El fenómeno alcanzará principalmente a zonas cordilleranas y precordilleranas, donde rige una alerta amarilla.

Según el informe oficial, la advertencia comprende la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda. En estos sectores podrían registrarse acumulaciones de nieve y complicaciones en la circulación, por lo que recomendaron extremar las precauciones.

En la alta cordillera se esperan nevadas persistentes y de variada intensidad. Los valores de nieve acumulada podrían ubicarse entre los 30 y 60 centímetros, aunque esas cifras podrían superarse puntualmente. Además, existe la posibilidad de reducción de visibilidad debido a nieve en suspensión.

Para el resto del área comprendida por la alerta se prevén acumulaciones de entre 5 y 10 centímetros. También podría registrarse una combinación de lluvia y nieve en algunos sectores.

Qué tener en cuenta para circular

Ante las condiciones previstas, Protección Civil difundió una serie de recomendaciones para quienes deban circular por zonas afectadas. Una de las principales medidas es llevar cadenas adecuadas para los neumáticos, ya que las fuerzas de seguridad podrían exigir su colocación en determinados caminos.

También aconsejaron verificar el líquido anticongelante, el funcionamiento de los limpiaparabrisas y el desempañador y mantener las luces bajas encendidas. En caminos con hielo o nieve se debe reducir considerablemente la velocidad, aumentar la distancia con otros vehículos y evitar frenadas, aceleraciones o movimientos bruscos.

Para quienes deban realizar viajes por zonas de riesgo, se recomienda llevar ropa de abrigo, mantas, agua y alimentos, además de mantener el tanque de combustible lleno y los celulares con batería suficiente.

En caso de emergencia, se puede solicitar asistencia a Protección Civil a través del 103. También se encuentra disponible la línea de Vialidad Nacional 0800-222-6272.