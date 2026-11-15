La Dirección de Protección Civil emitió una alerta amarilla por tormentas para la noche del lunes 16 de noviembre en cinco departamentos de San Juan. El aviso alcanza a Angaco, Caucete, San Martín, 25 de Mayo y Valle Fértil, donde se esperan lluvias y tormentas aisladas, algunas de intensidad fuerte, que podrían provocar abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas de viento, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo.

De acuerdo con el informe oficial, las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre los 15 y 40 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera localizada. Por este motivo, las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los comunicados oficiales y tomar precauciones ante posibles anegamientos.

Las recomendaciones ante las tormentas

Desde Protección Civil difundieron una serie de medidas para reducir riesgos durante las precipitaciones. Entre ellas, recomendaron revisar los techos, limpiar desagües y bajadas de agua, retirar del exterior de las viviendas los objetos que puedan ser arrastrados por la corriente y asegurar puertas y ventanas.

También aconsejaron desenchufar los artefactos eléctricos, evitar sacar la basura y permanecer en las viviendas siempre que sea posible. Además, sugirieron tener preparado un kit familiar de emergencia con linterna, botiquín, documentación, agua potable, alimentos y ropa de abrigo.

En la vía pública, las autoridades pidieron no circular por calles inundadas ni obstruir acequias y alcantarillas. En caso de conducir, recomendaron reducir la velocidad, mantener las luces bajas encendidas y aumentar la distancia de seguridad entre vehículos.

Si se produce caída de granizo, la indicación es permanecer bajo resguardo y evitar salir hasta que las condiciones mejoren. Una vez finalizada la tormenta, se recomienda revisar posibles daños en techos, ventanas y cañerías.

Ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse con el 103 de Protección Civil o el 911 de Emergencias.