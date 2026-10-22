El Servicio Meteorológico Nacional emitió un comunicado oficial advirtiendo sobre la llegada de intensas ráfagas a la provincia durante la jornada de hoy. Las condiciones climáticas comenzarán a desmejorar desde las primeras horas del día con una marcada inestabilidad generalizada. Los especialistas detallaron que el fenómeno meteorológico estará acompañado por una importante nubosidad y tormentas aisladas en la madrugada.

La rotación del viento hacia el sector oeste generará un escenario complejo para toda la región cuyana por el progresivo aumento de la velocidad del aire. Las autoridades de Protección Civil local solicitaron extremar los cuidados pertinentes en los hogares y asegurar cualquier elemento que pueda volarse. El ingreso de esta masa de aire seco provocará modificaciones térmicas sustanciales a lo largo de todo el territorio provincial.

El bloque horario donde el viento soplará con mayor intensidad y fuerza en San Juan se ubicará durante la tarde, específicamente entre las 15:00 y las 21:00. Durante este período crítico de la jornada se activará formalmente la vigencia del alerta amarillo establecida por el organismo nacional. Se prevé que las velocidades constantes oscilen cómodamente entre los 30 y los 40 kilómetros por hora en la ciudad capital.

Las ráfagas máximas más severas podrían superar los 50 kilómetros por hora en zonas urbanas y alcanzar los 70 kilómetros por hora en la precordillera. Los departamentos que deberán prestar mayor atención a este fenómeno climático son Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda. La recomendación fundamental de los cuerpos de Defensa Civil consiste en evitar por completo las actividades recreativas al aire libre.

Hacia el final del día y entrando en la noche se registrará una rotación definitiva del viento hacia el sector sudeste trayendo un alivio térmico. La intensidad de las ráfagas disminuirá gradualmente después de las 21:00 transformándose en una brisa moderada pero notablemente más fresca. Se espera que los valores habituales de velocidad se ubiquen finalmente entre los 23 y los 31 kilómetros por hora.