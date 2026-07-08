El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento Zonda que afectará este miércoles a sectores de la precordillera de los departamentos de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda, donde se esperan condiciones meteorológicas que podrían generar complicaciones durante la tarde.

Según el organismo, el viento se presentará con velocidades sostenidas de entre 30 y 45 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrán superar los 60 kilómetros por hora, incrementando el riesgo de caída de ramas, desplazamiento de objetos y reducción de la visibilidad.

El SMN explicó que este fenómeno se caracteriza por provocar un aumento repentino de la temperatura, una marcada disminución de la humedad relativa y la presencia de polvo en suspensión, factores que pueden afectar tanto la circulación vehicular como la salud de las personas, especialmente aquellas con enfermedades respiratorias.

Frente a este escenario, las autoridades recomendaron evitar salir mientras se mantengan las condiciones de viento intenso, asegurar todos aquellos objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas y conducir con extrema precaución debido a la posible disminución de la visibilidad.

También aconsejaron mantener cerradas puertas y ventanas para impedir el ingreso de polvo y aire caliente a los hogares. En caso de tener que permanecer al aire libre, se recomienda proteger los ojos y las vías respiratorias mediante el uso de elementos adecuados.

Otra de las advertencias está relacionada con el elevado riesgo de incendios que acompaña al viento Zonda. Por ello, el SMN pidió evitar encender fuego en zonas rurales, de campo o cercanas a vegetación, ya que las condiciones de sequedad y las ráfagas favorecen una rápida propagación de las llamas.

De acuerdo con el último informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional, el resto del territorio de la provincia de San Juan no presenta alertas meteorológicas vigentes, aunque se recomienda seguir las actualizaciones oficiales ante posibles cambios en el pronóstico.