El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una nueva alerta amarilla por viento Zonda para este martes 20 de octubre en San Juan. El fenómeno afectará principalmente al sector oeste de la provincia durante la tarde, con velocidades sostenidas de entre 30 y 40 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Además, el organismo extendió la advertencia para la tarde del miércoles 21.

Según el informe meteorológico, la llegada del Zonda podría provocar una reducción de la visibilidad por el polvo en suspensión, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de extrema sequedad ambiental. Por este motivo, se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente a quienes deban realizar actividades al aire libre.

Qué zonas de San Juan estarán afectadas por el viento Zonda

La advertencia meteorológica está dirigida al sector oeste del territorio sanjuanino, donde se esperan las condiciones más intensas durante las próximas jornadas como en Calingasta, Iglesia, Ullum y Zonda

El alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas. En este caso, las principales complicaciones podrían estar relacionadas con las fuertes ráfagas, el polvo en suspensión y el aumento de la temperatura.

El pronóstico también anticipa que las condiciones podrían repetirse durante la tarde del miércoles 21 de octubre, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones del SMN.

Por el momento, no se informó una comunicación específica de Protección Civil de San Juan sobre este episodio.

Recomendaciones ante la llegada del Zonda

Frente a la advertencia meteorológica, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos durante el fenómeno:

Evitar salir mientras se registren las ráfagas más intensas.

Mantener puertas y ventanas cerradas para impedir el ingreso de polvo.

Asegurar macetas, sillas, toldos y otros objetos que puedan volarse.

No refugiarse debajo de árboles, postes o carteles.

Conducir con precaución ante posibles reducciones de visibilidad.

Mantenerse hidratado y proteger los ojos y la nariz del polvo.

Evitar encender fuego debido al riesgo de incendios.

La advertencia está prevista para las tardes del martes y miércoles, entre las 12 y las 18 aproximadamente, según la información meteorológica consultada.