Las condiciones de inestabilidad continúan ganando protagonismo en la provincia de San Juan y generan preocupación por la posible caída de granizo. Según el último reporte meteorológico actualizado para este miércoles 25 de noviembre, el fenómeno afectará a regiones específicas durante la franja vespertina y nocturna, por lo que se recomienda tomar precauciones.El departamento que se encuentra bajo mayor vigilancia durante la jornada de hoy es Valle Fértil. De acuerdo con el detalle oficial para las Sierras Orientales, la probabilidad de caída de piedra se concentrará estrictamente entre las 17:00 y las 21:00 horas, acompañando el desarrollo de tormentas aisladas que comenzarán una hora antes en esa misma región.Las proyecciones del modelo meteorológico europeo ECMWF, visualizadas a través de Meteologix, respaldan este escenario de alerta. El gráfico de precipitaciones previstas para las 21:00 horas exhibe núcleos de color verde en el sector este y centro-sur del mapa provincial, lo que indica la presencia de celdas de tormenta con mayor intensidad.Sin embargo, el riesgo de este fenómeno no se agotará con el cierre de este miércoles, ya que el informe anticipa que la amenaza se trasladará hacia otros puntos del territorio sanjuanino. Para mañana jueves por la tarde, las condiciones volverán a tornarse propicias para la posible caída de granizo en los departamentos de Pocito y Sarmiento.Lluvias en San JuanMás allá de la piedra, el panorama general incluye lluvias y tormentas desde esta tarde hasta la madrugada del jueves en gran parte de los valles y llanos. En el Valle de Tulum y Llanos Sur, abarcando al Gran San Juan, Pocito y 25 de Mayo, las precipitaciones se extenderán desde las 17:00 horas hasta las primeras horas de mañana.Por su parte, en los Llanos Norte, con foco en el departamento Jáchal, las tormentas tendrán lugar entre las 17:00 y las 22:00 horas de hoy. Finalmente, en el Valle Longitudinal Norte y Sur, que comprende a Iglesia y Calingasta, la actividad eléctrica y las lluvias se harán sentir desde las 21:00 horas hasta la madrugada.Ante este escenario de marcada inestabilidad, se sugiere a los vecinos de las zonas comprometidas resguardar vehículos bajo techo y evitar circular durante los momentos de mayor intensidad. Tras el paso de este frente, el pronóstico adelanta un brusco cambio de condiciones con calor intenso desde el sábado hasta el lunes en el Valle de Tulum y los Llanos.