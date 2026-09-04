Boca consiguió una sufrida clasificación ante Vélez y ya tiene la mirada puesta en su próximo desafío en la Copa Argentina. El Xeneize deberá enfrentar a Racing por los cuartos de final y el encuentro quedaría programado para el domingo 27 de septiembre. Sin embargo, la fecha podría generarle un dolor de cabeza a Rodolfo Arruabarrena.

El motivo es que el encuentro se disputaría en plena fecha FIFA y Boca corre el riesgo de perder a dos jugadores importantes de su plantel: Miguel Merentiel y Álvaro Montero.

Ambos futbolistas podrían ser convocados por sus respectivas selecciones para los compromisos internacionales de septiembre. Merentiel aparece en el radar de Uruguay, mientras que Montero podría ser citado nuevamente por Colombia.

De concretarse ambas convocatorias, el Vasco Arruabarrena tendría que buscar alternativas para afrontar uno de los partidos más importantes de la Copa Argentina sin dos futbolistas que vienen teniendo protagonismo.

Dos posibles bajas sensibles para Boca

La situación de Álvaro Montero genera especial atención luego de su actuación frente a Vélez. El arquero colombiano fue determinante en la clasificación del Xeneize a los cuartos de final al convertirse en una de las figuras durante la definición por penales.

Tras el empate 0-0 durante los 90 minutos, Boca se impuso por 4-3 desde los doce pasos en el estadio Mario Alberto Kempes y consiguió el último boleto disponible para los cuartos.

Merentiel, por su parte, también es una pieza importante dentro de las alternativas ofensivas que maneja Arruabarrena. El delantero uruguayo viene teniendo continuidad y una convocatoria internacional podría dejarlo afuera del clásico ante Racing.

Por ahora, Boca deberá esperar las listas definitivas de las selecciones para saber si efectivamente perderá a ambos futbolistas.

Boca y Racing, por un lugar en semifinales

El clásico será uno de los grandes atractivos de los cuartos de final de la Copa Argentina. Racing consiguió previamente su clasificación tras eliminar a Belgrano y esperaba por el ganador del enfrentamiento entre Boca y Vélez.

Finalmente, el Xeneize avanzó y quedó establecido un nuevo cruce entre dos de los equipos grandes del fútbol argentino.

El ganador del partido avanzará a las semifinales y enfrentará al vencedor de la llave entre Banfield y Deportivo Riestra.

Mientras espera la confirmación definitiva de todos los detalles del encuentro y las convocatorias internacionales, Arruabarrena deberá comenzar a evaluar alternativas ante la posibilidad concreta de afrontar el clásico sin Merentiel ni Montero.