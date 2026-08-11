En medio de la emergencia que atraviesa Colombia por el terremoto de magnitud 7,4, una nueva emisión de cenizas y gases del volcán Puracé encendió las alarmas en el departamento del Cauca. La situación obligó a suspender temporalmente las operaciones en el aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán.

El volcán, ubicado a unos 27 kilómetros de Popayán, permanece en alerta naranja desde el 1 de agosto. Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), en menos de 24 horas se registraron tres emisiones de ceniza, con columnas que alcanzaron hasta 300 metros sobre el cráter. Además, la sismicidad y las emisiones de gases continúan por encima de los valores históricos habituales.

Ante la presencia de ceniza, la Aeronáutica Civil dispuso la suspensión temporal de las operaciones en el aeropuerto de Popayán. La medida se sumó a los inconvenientes registrados en otras terminales aéreas del oeste colombiano como consecuencia del fuerte sismo.

La caída de ceniza también fue reportada en localidades cercanas y llegó hasta sectores urbanos de Popayán. En las zonas rurales se registraron afectaciones en cultivos, pastizales y fuentes de agua, mientras las autoridades mantienen una vigilancia permanente sobre la evolución del volcán.

Pese a que la emisión ocurrió poco después del terremoto, las autoridades descartaron que exista una relación causal entre ambos fenómenos y remarcaron que se trata de procesos geológicos independientes.

El Puracé ya presentaba un incremento de actividad antes del terremoto. El SGC elevó la alerta de amarilla a naranja el pasado 1 de agosto debido al aumento de la energía sísmica, la temperatura de las emisiones de ceniza y la liberación de gases. El organismo aclaró que el nivel naranja implica una mayor posibilidad de erupción, aunque no significa que necesariamente vaya a producirse.