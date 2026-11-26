Vialidad Nacional advirtió sobre condiciones climáticas que podrían complicar la circulación en distintas rutas nacionales de San Juan durante la noche de este miércoles, la madrugada y toda la jornada del jueves. Aunque todos los corredores se encuentran transitables, solicitaron circular con máxima precaución ante la probabilidad de lluvias, bajadas de creciente y caída de rocas.

El organismo difundió un parte de prensa a las 21:10 de este miércoles 25 de noviembre, en el que detalló la situación de los principales corredores viales de la provincia. La advertencia alcanza tanto a las rutas de montaña como a los caminos que conectan San Juan con provincias vecinas.

Uno de los sectores que requiere mayor atención es la Ruta Nacional 40, entre Huaco y el límite con La Rioja. Allí se registra una fuerte llovizna a la altura del ingreso al proyecto minero Gualcamayo y se esperan bajadas de creciente durante la noche y la madrugada.

También sobre la Ruta Nacional 150, en el tramo de Rodeo, existe riesgo de caída de rocas sobre la calzada. Mientras que en el corredor que une Jáchal con Ischigualasto se mantiene la advertencia por posibles precipitaciones y desprendimientos, especialmente en los ingresos y salidas de los túneles.

Qué pasa en el resto de las rutas nacionales

En la Ruta Nacional 40 Norte, entre San Juan y Jáchal, el tránsito permanece habilitado con máxima precaución por la posibilidad de lluvias y cambios climáticos.

En tanto, la Ruta Nacional 149, en Iglesia, se encuentra transitable con precaución. En el tramo correspondiente a Calingasta, Vialidad Nacional advirtió sobre posibles precipitaciones y el avance de ríos sobre la calzada.

La situación también requiere atención en el sur provincial. Sobre la Ruta Nacional 40 Sur, entre San Juan y Mendoza, se registraron lluvias a la altura de Media Agua y en el límite interprovincial. Además, la Ruta Nacional 153, en Sarmiento, presenta precipitaciones en distintos sectores.

Por su parte, la Ruta Nacional 141, que conecta San Juan con La Rioja, permanece transitable, aunque existe probabilidad de lluvias y bajadas de creciente. La Ruta Nacional 20, entre San Juan, El Encón y el límite con San Luis, también está habilitada con máxima precaución.

Las recomendaciones para circular

Ante el escenario meteorológico, Vialidad Nacional pidió a los conductores extremar las medidas de seguridad y evitar situaciones de riesgo.

Una de las principales recomendaciones es no cruzar badenes cuando haya agua corriendo o material de arrastre sobre la calzada. En esos casos, solicitaron detenerse en un lugar seguro y elevado, ya que la fuerza de una creciente puede arrastrar un vehículo.

También recomendaron reducir la velocidad en zonas de montaña y sectores con riesgo de derrumbes, especialmente sobre la Ruta Nacional 150, donde pueden desprenderse piedras y acumularse barro sobre el pavimento.

En caso de lluvia, se debe circular con luces bajas encendidas, aumentar la distancia de frenado, evitar maniobras bruscas y verificar el funcionamiento de los limpiaparabrisas.

Finalmente, solicitaron respetar las señales preventivas y las indicaciones del personal de Vialidad Nacional, Gendarmería, Policía de San Juan y Defensa Civil que se encuentre trabajando en los distintos corredores.