La Dirección Nacional de Vialidad, Distrito 9° San Juan, emitió este miércoles una alerta por las condiciones climáticas adversas que afectan a la provincia y pidió extremar las precauciones al transitar por las rutas nacionales.

El organismo advirtió que durante los próximos días podrían registrarse nieve, aguanieve, lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y temperaturas bajo cero. Estas condiciones pueden provocar calzadas congeladas y reducir considerablemente la visibilidad.

Ante este escenario, Vialidad Nacional recomendó evitar los viajes nocturnos, especialmente durante las noches del viernes, la madrugada del sábado, la noche del sábado y la noche del domingo.

El pedido alcanza a empresas de transporte, contingentes estudiantiles, choferes de carga y conductores particulares. Antes de iniciar cualquier viaje, el organismo indicó que se deben consultar los reportes actualizados de Defensa Civil, Gendarmería Nacional y la Policía de San Juan.

En el caso de los colectivos de larga distancia y transportes estudiantiles, Vialidad recomendó organizar los horarios para completar los recorridos durante las horas de luz. También pidió verificar el funcionamiento de la calefacción y contar con mantas, agua y alimentos ante posibles demoras o cortes de ruta.

Además, los vehículos que circulen por zonas afectadas por nieve deben contar con cadenas adecuadas para sus cubiertas y con personal capacitado para colocarlas cuando la autoridad vial lo disponga.

Para los camiones y otros vehículos de carga pesada, el organismo recomendó reforzar los amarres y lonas debido al riesgo que representan las ráfagas de viento lateral. También pidió aumentar la distancia de frenado y evitar maniobras bruscas sobre hielo o nieve.

En caso de pérdida de tracción o ante un posible cierre de la ruta, los camioneros deberán detenerse en lugares seguros, como paradores habilitados, estaciones de servicio o banquinas amplias. Vialidad remarcó que nunca se debe obstruir la calzada.

Para los vehículos particulares, también se recomendó llevar cadenas cuando se transite por tramos de alta montaña o sectores afectados por nieve. Además, se pidió circular con las luces bajas encendidas y reducir considerablemente la velocidad ante lluvias o acumulación de agua para evitar el aquaplaning.

Qué hacer si un vehículo queda atrapado por la nieve

Vialidad Nacional también difundió recomendaciones para quienes puedan quedar varados por acumulación de nieve o hielo.

La principal indicación es permanecer dentro del vehículo, ya que la unidad funciona como refugio frente a las bajas temperaturas. También se recomienda utilizar la calefacción de manera intermitente para preservar el combustible.

En esos casos, es fundamental controlar que el caño de escape permanezca libre de nieve. Una obstrucción puede provocar la acumulación de monóxido de carbono dentro del habitáculo.

El organismo insistió en la necesidad de consultar el estado de las rutas antes de emprender cualquier viaje y evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.