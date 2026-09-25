Personal de la Unidad Rural N°1 realizó dos procedimientos en Ruta 141, a la altura del departamento Caucete, que terminaron con el secuestro de cinco animales que se encontraban sueltos sobre la zona de circulación.

El primer operativo se llevó a cabo en el kilómetro 195, en inmediaciones de Estación Guallama y a la altura del Gauchito Gil. Allí, los efectivos encontraron tres equinos y un mular sin las medidas de resguardo correspondientes.

Cuatro equinos y un mular fueron secuestrados durante los operativos en Caucete.

Tras intervenir en el lugar, los uniformados lograron identificar al propietario de los animales, un hombre de 73 años. Por disposición del Juzgado de Paz de Caucete, se labró el acta contravencional correspondiente.

Minutos después, el personal de la Unidad Rural N°1 debió intervenir nuevamente en el mismo kilómetro de la Ruta 141, aunque esta vez a la altura de Bajo Hondo.

Los animales fueron retirados de la ruta para prevenir posibles siniestros viales.

En ese sector fue encontrado otro equino suelto. Como no fue posible localizar a su propietario, el animal fue secuestrado y trasladado hasta la sede de la dependencia policial.

De esta manera, entre ambos procedimientos fueron retirados de la zona un total de cinco animales: cuatro equinos y un mular.

Los operativos forman parte de las tareas preventivas que se realizan para evitar la presencia de animales sueltos en rutas, una situación que puede generar riesgo tanto para quienes circulan por la zona como para los propios ejemplares.