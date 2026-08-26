Tras el alerta meteorológica por fuertes vientos de este miércoles 26 de agosto en San Juan, desde Obras Sanitarias (OS) advirtieron que el servicio de agua potable podría verse disminuido durante la jornada.

La situación meteorológica podría generar inconvenientes que repercutan en el normal funcionamiento del suministro, por lo que recomendaron a los usuarios tomar precauciones y realizar un uso responsable del agua disponible en los hogares.

Comunicado de Obras Sanitarias.

En este contexto, recordaron la importancia de contar con el tanque de reserva domiciliario. De acuerdo con lo informado, estos depósitos permiten afrontar eventos de estas características durante más de 24 horas, siempre que se realice un consumo racional del agua potable.

Por este motivo, se recomienda priorizar el agua para actividades esenciales y evitar durante la contingencia acciones que demanden grandes cantidades, como el riego, el lavado de vehículos, veredas y otras tareas que puedan postergarse.

La advertencia se conoce en medio de una jornada marcada por las condiciones meteorológicas adversas en San Juan y la presencia de fuertes ráfagas de viento en distintos puntos de la provincia.