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Alerta en San Juan: hielo y neblina complican varias rutas nacionales
POR REDACCIÓN
La ola polar continúa afectando la circulación en San Juan. En su último reporte, emitido a las 6.30 de este sábado 4 de julio, Vialidad Nacional informó que las rutas nacionales de la provincia permanecen habilitadas, aunque varias presentan condiciones que obligan a extremar las medidas de seguridad por la presencia de hielo, aguanieve y neblina persistente.
El organismo indicó que los principales corredores son transitables, pero recomendó reducir la velocidad y conducir con máxima precaución debido a las bajas temperaturas registradas durante la madrugada.
Tramos con máxima precaución
Vialidad Nacional detalló que los sectores más afectados por la ola polar son los siguientes:
- Ruta Nacional 149, en el departamento Calingasta: la calzada presenta hielo, neblina en distintos sectores y posibilidad de lluvias.
- Ruta Nacional 150, entre Jáchal y Rodeo, y el tramo Jáchal-Ischigualasto: existe riesgo de congelamiento, neblina y probabilidad de lluvias aisladas.
- Ruta Nacional 40 Norte, entre Huaco y el límite con La Rioja: el tránsito está habilitado, aunque las bajas temperaturas generaron sectores con riesgo de hielo y escasa visibilidad.
- Ruta Nacional 149, entre San Juan e Iglesia: la calzada se encuentra fría y húmeda, por lo que se solicita circular a velocidad reducida.
- Ruta Nacional 153, en Sarmiento, entre Pedernal y Los Berros: el tramo permanece habilitado, aunque presenta lloviznas persistentes, neblina y sectores con calzada congelada.
Corredores habilitados
El informe también señala que las principales conexiones viales continúan abiertas al tránsito, aunque en algunos sectores persisten bancos de neblina, calzadas frías y posibilidad de lluvias aisladas.
- Ruta Nacional A014 (Avenida de Circunvalación).
- Ruta Nacional 40 Sur, que une San Juan con Mendoza.
- Ruta Nacional 20, hacia San Luis.
- Ruta Nacional 141, en dirección a Chepes, La Rioja, donde también se recomienda conducir con precaución por la presencia de neblina, lloviznas y sectores con hielo.
Las recomendaciones para viajar
Ante estas condiciones, Vialidad Nacional recordó una serie de medidas para reducir riesgos durante la conducción:
- Mantener una distancia prudente entre vehículos.
- Disminuir la velocidad de manera preventiva.
- Evitar frenadas y maniobras bruscas sobre calzadas con hielo o escarcha.
- Circular con luces bajas encendidas y los vidrios completamente desempañados.
El organismo pidió a quienes deban viajar consultar el estado actualizado de las rutas antes de iniciar el recorrido y extremar las precauciones mientras continúen las bajas temperaturas en la provincia.