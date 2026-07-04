La ola polar continúa afectando la circulación en San Juan. En su último reporte, emitido a las 6.30 de este sábado 4 de julio, Vialidad Nacional informó que las rutas nacionales de la provincia permanecen habilitadas, aunque varias presentan condiciones que obligan a extremar las medidas de seguridad por la presencia de hielo, aguanieve y neblina persistente.

El organismo indicó que los principales corredores son transitables, pero recomendó reducir la velocidad y conducir con máxima precaución debido a las bajas temperaturas registradas durante la madrugada.

Tramos con máxima precaución

Vialidad Nacional detalló que los sectores más afectados por la ola polar son los siguientes:

Ruta Nacional 149, en el departamento Calingasta: la calzada presenta hielo, neblina en distintos sectores y posibilidad de lluvias.

Ruta Nacional 150, entre Jáchal y Rodeo, y el tramo Jáchal-Ischigualasto: existe riesgo de congelamiento, neblina y probabilidad de lluvias aisladas.

Ruta Nacional 40 Norte, entre Huaco y el límite con La Rioja: el tránsito está habilitado, aunque las bajas temperaturas generaron sectores con riesgo de hielo y escasa visibilidad.

Ruta Nacional 149, entre San Juan e Iglesia: la calzada se encuentra fría y húmeda, por lo que se solicita circular a velocidad reducida.

Ruta Nacional 153, en Sarmiento, entre Pedernal y Los Berros: el tramo permanece habilitado, aunque presenta lloviznas persistentes, neblina y sectores con calzada congelada.

Corredores habilitados

El informe también señala que las principales conexiones viales continúan abiertas al tránsito, aunque en algunos sectores persisten bancos de neblina, calzadas frías y posibilidad de lluvias aisladas.

Ruta Nacional A014 (Avenida de Circunvalación).

Ruta Nacional 40 Sur, que une San Juan con Mendoza.

Ruta Nacional 20, hacia San Luis.

Ruta Nacional 141, en dirección a Chepes, La Rioja, donde también se recomienda conducir con precaución por la presencia de neblina, lloviznas y sectores con hielo.

Las recomendaciones para viajar

Ante estas condiciones, Vialidad Nacional recordó una serie de medidas para reducir riesgos durante la conducción:

Mantener una distancia prudente entre vehículos.

Disminuir la velocidad de manera preventiva.

Evitar frenadas y maniobras bruscas sobre calzadas con hielo o escarcha.

Circular con luces bajas encendidas y los vidrios completamente desempañados.

El organismo pidió a quienes deban viajar consultar el estado actualizado de las rutas antes de iniciar el recorrido y extremar las precauciones mientras continúen las bajas temperaturas en la provincia.