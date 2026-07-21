PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Provinciales

Alerta meteorológica por fuertes tormentas de nieve en alta y baja cordillera

El SMN y Protección Civil advierten por fuertes nevadas, viento blanco y posible lluvia en precordillera y alta cordillera. Se pide extremar la precaución al transitar y portar cadenas obligatorias.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Se recomiendan medidas de extrema precaución para circular en ruta.

 

Rige un nuevo alerta por temporal de nieve en varios departamentos de San Juan. La Dirección de Protección Civil de la provincia emitió el Alerta Meteorológica N° 27/26 tras el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), advirtiendo que las malas condiciones climáticas se profundizarán durante la madrugada, mañana y tarde de este martes 21 de julio.

La Alerta Amarilla abarca la zona de alta cordillera y la precordillera de los departamentos de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.

Según el reporte oficial, se esperan dos escenarios principales según la altitud:

Alta Cordillera: Nevadas persistentes de variada intensidad con vientos fuertes, probabilidad de viento blanco y severa reducción de la visibilidad. Se prevé una acumulación de nieve de entre 20 y 50 cm.

Zonas bajas y precordillera: Valores de nieve acumulada de entre 5 y 20 cm, sin descartar precipitaciones en forma de lluvia o aguanieve.

Requisito obligatorio: Las fuerzas de seguridad apostadas en los controles de ruta exigirán la portación y uso de cadenas para neumáticos a todos los vehículos que transiten por los corredores afectados.

Guía de prevención y seguridad vial

Ante el riesgo que representan las calzadas congeladas y la visibilidad reducida, Protección Civil difundió una serie de recomendaciones esenciales para conductores y pobladores:

Preparación del vehículo antes de salir

Líquido anticongelante: Verificar que el sistema de refrigeración del motor lo contenga en proporciones adecuadas.

Visibilidad: Comprobar el funcionamiento de limpiaparabrisas y desempañador.

Luces: Mantener encendidas las luces bajas de forma permanente. Usar antiniebla únicamente si la visibilidad es nula.

Consejos de conducción extrema

Velocidad y distancia: Reducir drásticamente la velocidad y duplicar o triplicar la distancia de seguridad con otros vehículos.

Maniobras: Realizar movimientos suaves, evitar frenadas o giros bruscos y desacelerar utilizando el freno de motor (rebajes).

En caso de derrape: Si la cola del auto patina, no pisar el freno; girar el volante suavemente hacia la misma dirección hacia la que se desplaza la parte trasera del vehículo.

Equipamiento de emergencia a bordo

Tanque de combustible lleno para mantener la calefacción en caso de quedar varado.

Mantas térmicas, ropa de abrigo extra, camperas impermeables y guantes.

Agua potable y alimentos calóricos (chocolates, frutos secos, barras de cereal).

Celulares con carga completa y cargadores portátiles.

Teléfonos útiles ante emergencias 

Protección Civil de San Juan: 103

Policía de San Juan: 911 (o números de dependencias locales)

Vialidad Nacional: 0800-222-6272
 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más Leídas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD