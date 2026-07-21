Rige un nuevo alerta por temporal de nieve en varios departamentos de San Juan. La Dirección de Protección Civil de la provincia emitió el Alerta Meteorológica N° 27/26 tras el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), advirtiendo que las malas condiciones climáticas se profundizarán durante la madrugada, mañana y tarde de este martes 21 de julio.

La Alerta Amarilla abarca la zona de alta cordillera y la precordillera de los departamentos de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.

Según el reporte oficial, se esperan dos escenarios principales según la altitud:

Alta Cordillera: Nevadas persistentes de variada intensidad con vientos fuertes, probabilidad de viento blanco y severa reducción de la visibilidad. Se prevé una acumulación de nieve de entre 20 y 50 cm.

Zonas bajas y precordillera: Valores de nieve acumulada de entre 5 y 20 cm, sin descartar precipitaciones en forma de lluvia o aguanieve.

Requisito obligatorio: Las fuerzas de seguridad apostadas en los controles de ruta exigirán la portación y uso de cadenas para neumáticos a todos los vehículos que transiten por los corredores afectados.

Guía de prevención y seguridad vial

Ante el riesgo que representan las calzadas congeladas y la visibilidad reducida, Protección Civil difundió una serie de recomendaciones esenciales para conductores y pobladores:

Preparación del vehículo antes de salir

Líquido anticongelante: Verificar que el sistema de refrigeración del motor lo contenga en proporciones adecuadas.

Visibilidad: Comprobar el funcionamiento de limpiaparabrisas y desempañador.

Luces: Mantener encendidas las luces bajas de forma permanente. Usar antiniebla únicamente si la visibilidad es nula.

Consejos de conducción extrema

Velocidad y distancia: Reducir drásticamente la velocidad y duplicar o triplicar la distancia de seguridad con otros vehículos.

Maniobras: Realizar movimientos suaves, evitar frenadas o giros bruscos y desacelerar utilizando el freno de motor (rebajes).

En caso de derrape: Si la cola del auto patina, no pisar el freno; girar el volante suavemente hacia la misma dirección hacia la que se desplaza la parte trasera del vehículo.

Equipamiento de emergencia a bordo

Tanque de combustible lleno para mantener la calefacción en caso de quedar varado.

Mantas térmicas, ropa de abrigo extra, camperas impermeables y guantes.

Agua potable y alimentos calóricos (chocolates, frutos secos, barras de cereal).

Celulares con carga completa y cargadores portátiles.

Teléfonos útiles ante emergencias

Protección Civil de San Juan: 103

Policía de San Juan: 911 (o números de dependencias locales)

Vialidad Nacional: 0800-222-6272

