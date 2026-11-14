San Juan tendrá una noche de viernes y una madrugada de sábado complicadas por las condiciones meteorológicas. La Dirección de Protección Civil emitió una alerta amarilla para la noche del 13 de noviembre y elevó a naranja el nivel de advertencia para la madrugada del 14 en cinco departamentos: Angaco, Caucete, San Martín, 25 de Mayo y Valle Fértil.

Según el informe oficial, se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo de distintos tamaños y ráfagas intensas de viento.

Para las zonas alcanzadas por la alerta naranja se estiman precipitaciones acumuladas de entre 40 y 80 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera localizada.

Qué departamentos de San Juan están bajo alerta naranja

La advertencia de mayor nivel comprende a Angaco, Caucete, San Martín, 25 de Mayo y Valle Fértil. En esos departamentos, el período de mayor atención será durante la madrugada del sábado 14 de noviembre.

En tanto, para la noche de este viernes 13 rige una alerta amarilla por lluvias y tormentas aisladas, algunas de intensidad fuerte. Estos fenómenos también podrían incluir abundante caída de agua en períodos cortos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas.

En este nivel de advertencia se prevén acumulados de entre 15 y 40 milímetros, con posibilidad de superar esos registros en algunos sectores.

Las recomendaciones ante las tormentas

Ante el pronóstico, Protección Civil difundió una serie de medidas preventivas para evitar accidentes y reducir los riesgos durante las precipitaciones.

Entre las principales recomendaciones para los hogares se encuentran limpiar desagües y canaletas, asegurar puertas y ventanas, retirar objetos que puedan ser arrastrados por el agua y desenchufar los artefactos eléctricos. También aconsejaron evitar sacar la basura y permanecer en las viviendas siempre que sea posible.

En la vía pública, solicitaron no circular por calles inundadas ni intentar atravesar sectores anegados. Para quienes deban conducir, recomendaron reducir la velocidad, mantener las luces bajas encendidas y aumentar la distancia de seguridad entre vehículos.

En caso de granizo, la indicación es permanecer bajo resguardo y evitar salir hasta que termine el fenómeno. También se aconseja mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

Los teléfonos de emergencia en San Juan

Ante cualquier situación de riesgo, los sanjuaninos pueden comunicarse con los siguientes números:

103: Protección Civil.

911: Emergencias.

Las autoridades recomendaron seguir las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones especialmente durante la madrugada del sábado.