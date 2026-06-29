El crecimiento de las apuestas deportivas online encendió una alerta por el acceso cada vez más temprano de niños y adolescentes a estas plataformas. Desde distintos sectores advierten que la problemática aumentó en los últimos años y que los menores pueden ingresar con facilidad a sitios de juego, incluso ilegales.

Manuel Jiménez, integrante del Área de Justicia y Paz de la Iglesia Católica y secretario general del Gremio de los Empleados de Casinos, señaló en Radio Sarmiento, que en San Juan se detectó una expansión de las apuestas digitales y remarcó la preocupación por la edad de quienes participan.

“De 12 años en adelante se está dando mucho, y sobre todo entre los 15 y los 17 años”, explicó Jiménez, quien advirtió que el acceso temprano se produce muchas veces a través de amigos mayores de edad que facilitan sus datos para ingresar a las plataformas.

Según indicó, en la provincia se detectaron más de 200 plataformas clandestinas de juegos online, donde los usuarios no tienen garantías sobre quién administra esos sitios ni sobre el pago de eventuales premios.

El Mundial y el aumento de las apuestas

La llegada del Mundial de fútbol incrementó la exposición al fenómeno de las apuestas deportivas. Jiménez explicó que el problema no se limita a apostar por el resultado de un partido, sino que se trasladó a situaciones más específicas del juego: quién hará un gol, en qué minuto, quién ejecutará un córner o cuántas anotaciones tendrá un jugador.

“Se ha dejado de lado lo que es la diversión o la pasión por el deporte por el incremento del juego”, sostuvo. Como ejemplo, relató el caso de un adolescente que se mostró triste pese al triunfo de Argentina porque no había obtenido una ganancia económica con su apuesta.

La facilidad de acceso preocupa a las familias

Uno de los puntos que más preocupa es la disponibilidad de herramientas digitales que permiten apostar desde un celular. Billeteras virtuales, tarjetas y aplicaciones facilitan que los menores puedan realizar movimientos de dinero sin dimensionar las consecuencias.

Jiménez explicó que muchos chicos comienzan por la expectativa de “ganar dinero fácil” o por la adrenalina del juego, y que con el tiempo pueden aumentar la frecuencia y el tiempo dedicado a apostar.

También señaló que el problema puede ser difícil de detectar porque no presenta señales visibles como otras adicciones. “El chico puede estar en su habitación con el teléfono y los padres creen que está haciendo otra actividad”, explicó.

Reclaman controles y aplicación de regulaciones

Desde el sector plantean la necesidad de avanzar con controles sobre las plataformas online y reforzar la prevención en escuelas y familias. Jiménez indicó que existe una normativa vinculada al juego online que contempla mecanismos de identificación, como reconocimiento facial o digital, para evitar el ingreso de menores, aunque remarcó la necesidad de su implementación efectiva.

Además, destacó el trabajo preventivo que se viene realizando junto a instituciones educativas para detectar cambios de conducta en los alumnos, como aislamiento, distracción o alteraciones emocionales vinculadas al juego.

La advertencia apunta a que las apuestas deportivas dejaron de ser una práctica asociada únicamente a adultos y se transformaron en un fenómeno digital con llegada a adolescentes, en un contexto donde el celular se convirtió en la principal puerta de acceso.