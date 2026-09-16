Un reto que propone a adolescentes ausentarse de sus hogares durante 48 horas sin avisar volvió a encender las alarmas en Argentina. La práctica fue advertida recientemente por Grooming Argentina y este martes llegó a la mesa de Yo Te Invito, donde el ayudante fiscal Federico Pereyra, de la UFI ANIVI, explicó cuáles son los riesgos y qué pueden hacer las familias para prevenirlos.

El denominado reto de “desaparecer 48 horas” propone que adolescentes se ausenten y permanezcan incomunicados de sus familias. Sin embargo, el peligro excede ampliamente al desafío en sí: el aislamiento puede generar un escenario de vulnerabilidad que sea aprovechado por adultos que previamente hayan establecido contacto con los menores a través de internet.

“No es un juego entre niños”, advirtió Pereyra durante la entrevista y explicó que detrás de este tipo de comunidades digitales pueden aparecer personas que falsean su identidad para acercarse a los chicos.

Aunque el ayudante fiscal confirmó que hasta el momento no se registraron casos de este reto en San Juan, sostuvo que resulta fundamental trabajar de manera preventiva.

El peligro puede comenzar dentro de casa

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue que los riesgos ya no necesariamente aparecen cuando un niño sale de su hogar. Redes sociales, aplicaciones de mensajería y hasta videojuegos con salas de chat pueden convertirse en espacios de contacto con desconocidos.

Pereyra mencionó plataformas y juegos populares entre niños y adolescentes y explicó que estos espacios pueden ser utilizados para establecer un primer vínculo, que luego continúa por otras vías.

La preocupación encuentra respaldo en estadísticas nacionales. Según un relevamiento difundido por Grooming Argentina, 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes hablan con personas desconocidas en internet, mientras que 1 de cada 4 recibió solicitudes de imágenes en contexto de desnudez o semidesnudez.

La organización también determinó que, en promedio, el primer teléfono celular propio llega alrededor de los 9 años, una edad en la que los chicos ya comienzan a desenvolverse con mayor autonomía en el ecosistema digital.

Pereyra señaló que, si bien el riesgo se extiende entre los 9 y los 17 años, la franja que requiere especial atención es la comprendida entre los 9 y los 13 años.

Hablar antes que prohibir

Frente a este escenario, la principal herramienta de prevención no pasa solamente por instalar controles parentales. Para Pereyra, es necesario acompañarlos con educación digital, diálogo y conocimiento de los espacios virtuales que frecuentan los chicos.

La recomendación coincide con la advertencia realizada por Grooming Argentina ante la nueva circulación del reto: conversar en familia sobre los desafíos que aparecen en internet, escuchar sin juzgar, prestar atención a cambios repentinos de conducta y generar la confianza suficiente para que un niño pueda contar si alguien le pide mantener secretos, encontrarse con una persona conocida por internet o realizar alguna acción que lo incomode.

También hay una conducta que los especialistas desaconsejan: reaccionar inmediatamente con castigos.

“Castigar al menor porque le pase ese hecho es un error grotesco”, sostuvo Pereyra. El temor a perder el teléfono o recibir un reto puede llevar al chico a borrar conversaciones y evidencias que luego resulten fundamentales para identificar a la persona que está detrás del contacto.

Qué hacer si aparece una conversación sospechosa

Si un adulto encuentra mensajes o contactos que despiertan sospechas, Pereyra fue contundente: no borrar las conversaciones ni intentar hacerse pasar por el menor para continuar hablando con el posible groomer.

La prioridad debe ser preservar el dispositivo y la evidencia y realizar la denuncia para que intervengan los especialistas.

“Es primordial preservar la evidencia”, explicó el ayudante fiscal. Incluso cuando parte de las conversaciones fueron eliminadas, existen herramientas técnicas que en algunos casos permiten recuperar información, aunque esto no siempre es posible.

En San Juan, las denuncias pueden realizarse en el Centro ANIVI, que cuenta con atención permanente durante las 24 horas, los siete días de la semana.

Ante una desaparición, no hay que esperar 48 horas

El mensaje cobra todavía más importancia frente al reto que motivó la alerta. Si un niño, niña o adolescente desaparece, no se deben esperar 24 ni 48 horas para realizar la denuncia.

“Hay que denunciar inmediatamente ante la desaparición del menor”, remarcó Pereyra.

Grooming Argentina también recomienda evitar reproducir en redes sociales instrucciones detalladas, hashtags o contenidos que expliquen cómo realizar estos desafíos, ya que esa exposición puede terminar contribuyendo a su viralización. Del mismo modo, aconseja actuar con precaución al compartir búsquedas no verificadas que expongan fotografías, nombres, escuelas, domicilios u otros datos personales de menores.

El desafío para los adultos, entonces, no consiste únicamente en controlar una pantalla. Se trata de conocer el mundo digital que habitan los chicos. Preguntar con quién hablan, qué juegos utilizan, qué ocurre en sus grupos y qué situaciones los incomodan puede convertirse en una herramienta concreta de prevención.

Porque aquella vieja advertencia de “no hables con extraños” sigue vigente, aunque ahora el desconocido puede estar del otro lado de una pantalla mientras el niño permanece, aparentemente seguro, dentro de su propia casa.