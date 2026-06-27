Alerta por fuertes vientos en San Juan para la madrugada del domingo

La Dirección de Protección Civil informó que durante la madrugada de este domingo 28 de junio se registrarán fuertes vientos en distintos sectores de San Juan. De acuerdo con la Alerta Meteorológica emitida, los vientos podrían alcanzar los 90 km/h.

Según el organismo, existe probabilidad de ocurrencia de viento Zonda en los departamentos de 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, además de las zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

La advertencia corresponde a un nivel de Alerta Amarilla, lo que implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y daños menores, por lo que se recomienda mantenerse informado y tomar las precauciones necesarias.

En la zona de alta cordillera se esperan vientos del sector oeste con velocidades que oscilarán entre los 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar de manera puntual los 90 kilómetros por hora.

En tanto, para el resto del territorio provincial afectado por la alerta se prevén vientos del sector sur con velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 65 kilómetros por hora.

Desde Protección Civil solicitaron a la población asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar actividades al aire libre durante el período de mayor intensidad del fenómeno y circular con extrema precaución, especialmente en rutas y zonas con baja visibilidad.

Las autoridades recordaron que es importante seguir los reportes oficiales y mantenerse atentos a posibles actualizaciones del pronóstico mientras permanezca vigente la alerta meteorológica.

Recomendaciones por alerta de vientos fuertes.

Prestar atención a su alrededor (cables caídos, ramas, objetos sueltos).

Cerrar y asegurar puertas y ventanas.

Manejar con precaución mantener la distancia entre vehículos y la velocidad mínima, siempre con luces bajas encendidas.

No detenerse debajo de árboles ni elementos sujetados a edificios (carteles, marquesinas, toldos, etc.)

Tener siempre a mano linternas cargadas.

Asimismo, Protección Civil recuerda que el riesgo de incendios forestales por quema de pastizales y basura es alto. Por tanto, recomienda tener en cuenta los siguientes

Consejos:

Evitar arrojar colillas de cigarrillos en alta vegetación ya que en época de Zonda hay mucha sequedad.

Evitar arrojar basura en campos de vegetación porque entre la basura puede haber algo inflamable que genere incendios.

Evitar hacer fogatas o algún otro tipo de fuego cerca de lugares agrícolas que son susceptibles a que se produzca incendio forestal.

Es necesario ser consciente de que los incendios forestales se magnifican con el Zonda porque la temperatura ambiente colabora para que se mantenga la temperatura del incendio y sea más difícil de sofocar

Quienes viven en el campo, deben liberar los alrededores de la casa haciendo callejones amplios mayores a 5 metros para que quede solo tierra y así evitar que por propagación de fuego se dañe la casa.

En cuanto se detecte humo llamar a Bomberos y tratar de tener un plan de contingencia en caso de incendio para las personas que viven en el campo: llamado a bomberos y evacuación, como primeras medidas

Ser consciente de que quemar hojas o basura está prohibido por ley. Todo individuo o grupo que sea visto provocando fuego en zonas de alta inflamabilidad o quemando vegetación automáticamente tiene que ser denunciado al 911.

Números habilitados ante cualquier emergencia: