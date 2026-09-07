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Virales > Atención

Alerta por la nueva gripe: cómo desinfectar la casa y proteger a los chicos

Medidas efectivas de desinfeccion y prevencion en el hogar ante la alta contagiosidad de la variante de Influenza A H3N2.

POR REDACCIÓN

Hace 0 horas
Las superficies inanimadas requieren una correcta desinfeccion diaria.

Sigue la circulacion sostenida de la variante de Influenza A (H3N2) en nuestro pais, lo que obliga a tomar precauciones en la vida diaria para evitar los contagios. Esta variante de la gripe, reconocida por su alta contagiosidad y por desencadenar cuadros febriles de inicio brusco, esta afectando especialmente a los chicos. Las autoridades sanitarias insisten en reforzar las medidas de prevencion para cortar la cadena de transmision en el hogar y en las escuelas.

En el ciclo epidemiologico de los virus respiratorios, los ninos y ninas cumplen un rol amplificador fundamental. Los chicos infectados suelen excretar una cantidad de virus superior a la de los adultos y contagian durante mas dias, incluso antes de manifestar sintomas claros. En jardines y colegios comparten juguetes, utiles y espacios cerrados, ademas de llevarse frecuentemente las manos a la boca o la nariz. Al regresar a casa, actuan como el principal "puente" de contagio hacia adultos mayores o personas con factores de riesgo. Por eso, vacunar a los mas chicos y el gesto del estornudo en el codo resulta decisivo para proteger a toda la familia.

La Influenza no solo se transmite por el aire al hablar o toser; el virus puede sobrevivir varias horas sobre objetos inanimados. Para neutralizarlo de forma efectiva en el hogar y las aulas, la lavandina diluida es el desinfectante de mayor espectro. Se debe mezclar 1 cucharada sopera de lavandina concentrada por cada litro de agua fria (nunca caliente, ya que el calor evapora el cloro y le quita efectividad). Limpia primero con detergente para quitar la mugre visible y luego aplica la solucion dejando actuar por 5 minutos antes de secar.

Por su parte, el alcohol al 70% resulta ideal para picaportes, llaves, grifos y dispositivos electronicos como celulares, controles remotos y teclados. Se prepara mezclando 7 partes de alcohol etilico (96 deg) con 3 partes de agua hervida o destilada. Tambien las toallitas desinfectantes con amonio cuaternario son utiles para llevar en la mochila o la cartera y limpiar rapidamente los pupitres o las superficies del transporte publico.

Para prevenir la infeccion existen 5 habitos cotidianos fundamentales. El primero es la ventilacion cruzada constante, donde mantener abiertas ventanas opuestas al menos 5 centimetros genera corriente de aire y diluye la concentracion de virus en el ambiente. El segundo es la higiene de manos frecuente con un lavado minucioso con agua y jabon durante 20 segundos despues de llegar de la calle, antes de comer y tras cambiar panales.

El tercer habito es la vacunacion al dia, aplicando la dosis antigripal correspondiente a la cepa del ano, indispensable en menores de 2 anos, embarazadas, mayores de 65 y personas con comorbilidades. Como cuarta medida, no hay que enviar a los chicos enfermos a la escuela: ante la presencia de fiebre, tos o secrecion nasal, se debe mantener la reposicion en casa y consultar al pediatra para evitar brotes escolares. Finalmente, se debe evitar llevarse las manos a la cara e inculcar en los mas pequenos el habito de no tocarse los ojos, la nariz ni la boca sin antes haberse lavado las manos.

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